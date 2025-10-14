Tras la salida de Espert, asume Benegas Lynch como presidente de la Comisión de Presupuesto

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados designará hoy al libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch como presidente de ese órgano parlamentario, después de la licencia del legislador José Luis Espert por las denuncias sobre el presunto cobro de aportes de un empresario acusado de narcotráfico.

Benegas Lynch deberá hacerse cargo de la estratégica comisión que deberá llevar adelante la discusión del Presupuesto 2026, un expediente en el que la oposición decidió marcar la cancha la semana pasado al oficialismo al establecer un cronograma de trabajo.

Los bloques opositores establecieron que habrá seis reuniones informativas que se realizarán desde este martes hasta el 29 de octubre, mientras que se fijó como fecha de dictamen el 4 de noviembre, con el objetivo de votar esa iniciativa a mediados del próximo mes.