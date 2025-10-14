Jorge Drexler acaba de anunciar su gira 2026. Este nuevo recorrido lo llevará por varios países de Sudamérica y tendrá una parada importante para los argentinos: el 17 de abril se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires. Dos años y medio después de su última visita, el artista uruguayo confirmó conciertos en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil (también habrá otros destinos en la región que serán anunciados próximamente). El 25 de abril tocará en el Movistar Arena de Santiago de Chile, el 23 de mayo se encontrará con el público brasileño en el Espaço Unimed de São Paulo, el 29 de mayo se presentará en Araújo Vianna de Porto Alegre y el 6 de junio será el turno de su país natal con un concierto en el Antel Arena de Montevideo.

El anuncio de la gira llega en un momento particularmente destacado de su carrera, ya que Drexler fue nominado hace poco a los Latin Grammy 2025 en las categorías Canción Pop/Rock del Año y Grabación del Año por "Desastres Fabulosos", el tema que lanzó junto a Conociendo Rusia en mayo de este año. En paralelo, el artista presentó "El fin y el medio", una canción escrita junto a su hijo Pablo, nacida -según él mismo contó- del dolor y la necesidad de comprender el mundo.

Hubo una pista como anticipo del anuncio: en sus redes se pudo ver una impresora revelando imágenes de distintas ciudades, que son algunas estaciones del Tour 2026. El concierto del 17 será el regreso de uno de los artistas más queridos por el público argentino, un vínculo que se forjó a lo largo de los años y que sin dudas trasciende el escenario. Desde sus primeras presentaciones en el país, Drexler encontró un público sensible y devoto. Reconocido como uno de los grandes referentes de la canción en español, su obra mixtura un tratamiento profundo de la palabra, la experimentación sonora y una mirada humanista. Con más de tres décadas de trayectoria, su voz se ha convertido en sinónimo de sensibilidad y coherencia artística. Las entradas podrán adquirirse en jorgedrexlerweb.com.