Tras el fracaso de la negociación con las autoridades de Aerolíneas Argentinas, el gremio de los aeronavegantes ratificó la realización de una "asamblea programada para el viernes 24 de octubre entre las 6 y las 10 en Aeroparque Jorge Newbery". De esta manera, los vuelos operados por la aerolínea de bandera se verán afectados durante esa fecha.

Tras la medida de fuerza realizada el jueves 9 de octubre en Aeroparque, en la antesala al fin de semana largo del mes, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) logró mantener este lunes por la tarde un encuentro con los representantes de la empresa nacional, donde presentaron sus quejas por los retrasos salariales y despidos sistemáticos, y la desregulación de la actividad, que impacta tanto los empleados como en el servicio brindado a la comunidad.

APLA ratificó el plan de lucha para el viernes 24 de octubre.





Sin embargo, la negociación no habría llegado a buen puerto, ya que este martes confirmaron que mantendrán el plan de lucha que anticiparon días previos.

"Durante el encuentro, llevado a cabo ayer por la tarde, la empresa mantuvo una postura intransigente, sin dar respuesta a los reclamos que venimos sosteniendo desde APLA en materia salarial, dotación y condiciones convencionales", precisaron.

El día y la franja horaria de la asamblea planificada es uno de los momentos de mayor movimiento en los aeropuertos nacionales, y particularmente en el principal aeropuerto doméstico del país.

Durante la jornada de protesta del jueves pasado, la aerolínea emitió un comunicado oficial donde manifestó que "cerca de 95 vuelos programados entre las 16.00 y las 20.00" habían sido susceptibles de sufrir "demoras", afectando los "planes de viaje de alrededor de 12.200 pasajeros".

