La jerga como bandera: jaribes, barruntes, verbenas, jaras y yescas mediante, el último gran golpe del rock español lo dieron tres veinteañeros de un pueblo rural de mil habitantes ubicado en la Siberia extremeña, un histórico paraje de resistencia y exilio interno durante el franquismo. Todo comenzó a tomar forma tres años atrás, cuando Juan Grande Flores, Víctor Arrobas y Carlos Canelada Lima hicieron las maletas decididos a estudiar música y ganarse la vida en Madrid. A poco de llegar, la crisis inmobiliaria los golpeó de lleno: no consiguieron trabajos estables ni pudieron con los alquileres, dejaron los estudios, volvieron a su tierra, retomaron lo que habían hecho hasta antes de partir –es decir, tocar lo que les viniera en gana sin demasiadas expectativas– y entonces, esta vez sí, la moneda cayó del lado de la suerte.



Bautizados en honor al grito de sus madres cuando les advertían sobre los anélidos chupasangre del río Guadiana, ni bien regresaron se pusieron a escribir canciones inspiradas tanto por la música que respiraron desde chicos en casa de sus padres como por las bandas de su adolescencia durante la década pasada. Un batido de jotas, Daft Punk, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, orquestas municipales, Extremoduro, Tame Impala, el color de las fiestas en la plaza principal, un registro de flamenco filtrado con autotune y letras costumbristas con estribillos contagiosos en plan Estopa 2.0. El resultado fue Revolá, su álbum debut, editado en marzo de este año en el sello independiente Infarto Producciones. Un baldazo de tradición y frescura callejera que llevó a que radios, diarios y revistas catalogaran al debut de Sanguijuelas del Guadiana como uno de los discos del año en España.

“En el pueblo nos tratan como si fuéramos los putos Rolling Stones”, contaron hace poco a Radio3. “Están orgullosos de un éxito que cuenta a todos cómo se vive por acá”. El disco fue producido por Jorge González, integrante de Vetusta Morla y fundador del sello que llevó la música del trío desde su pequeño pueblo hacia mucho más allá: “Desde los dos mil vivíamos una crisis de identidad en el rock español”, señaló González al diario El País. “Yo buscaba gente joven que fuera en la línea de Extremoduro, hasta que me pasaron una maqueta de Sanguijuelas y pensé ‘Joder, esto va mucho más allá de lo que yo esperaba’”. Cuando se juntó por primera vez con ellos les preguntó si les interesaba vivir de la música: “Fue lo primero que salió de su boca nada más vernos”, contó Grande Flores en el mismo artículo. “Y entonces decidimos tomárnoslo en serio”.

Entonces mudaron sus ensayos desde los garages de sus casas a la discoteca abandonada del pueblo, una construcción con cuevas, bóvedas y pasadizos donde comenzó a tomar forma el sonido del Revolá, palabra que –contaron– se aplica a una persona cuando cambia repentinamente su estado de ánimo y de pronto se torna frenético. Los videos están protagonizados por vecinos de Casas de Don Pedro; la tapa está inspirada en una publicidad antigua de fertilizantes grabada en azulejos que todavía pueden verse en muchas de las paredes del pueblo, y el disco funciona como una narración cronológica en tres capítulos, cada uno con un título que refiere a etapas distintas en la biografía de la banda, desde la adolescencia en el pueblo hasta el exilio a la gran ciudad.

Sanguijuelas del Guadiana

El primero, Jaribe (término para referir al lío hecho por criaturas muy inquietas), habla de veranos de infancia y calles angostas musicalizadas por esas canciones de Los Chunguitos o Estopa que sonaban desde las ventanas de sus vecinos y familiares. Ahí está “100 Amapolas”, la pieza que tras una intro dialogada abre el disco y la primera que escribieron, una evocación de días de río y noches largas de verbenas populares en la plaza: “Que son cien amapolas/ las que robé de la virgen pa’ darte a ti/ será lo que me descontrola”. Luego llega El barrunte, donde narran el presentimiento de tener que despedirse de familias y amistades para pensar un futuro lejos de tu tierra: “Pasan los años deprisa/ que a veces el tiempo no avisa/ y casi siempre somos menos en los bares”, cantan en “Septiembre”. Y, finalmente, De vuelta a las capitales: la gran ciudad, la búsqueda de oportunidades, los findes de visita al pueblo y el choque con la realidad tras los micros de larga distancia: “Yo to’as las penas te las canto por si acaso/ Suerte la tuya de poder vivir ‘onde naces/ Muchas las flores que mueren al no regarse/ y to’ los domingos de vuelta a las capitales”, cantan en el tema que da nombre al disco, que a su vez se convirtió en el éxito más grande de la banda.



Todo en una cazuela sonora donde confluyen lo rural y lo contemporáneo, la madera y la electrónica, la rebeldía juvenil y los palos de la adultez. Música de raíz, sintes, guitarras eléctricas y autotune: “Intentamos redefinir el imaginario de las zonas rurales de España”, apuntan en la gacetilla del disco al describir las ambiciones que dieron forma a Revolá. “Un chaval en patinete eléctrico pasando por delante de señoras a la fresca haciendo una videollamada desde su móvil para ver a sus nietos en las capitales”. Por estos días están embarcados en una gira por toda España, siempre regresando a la base de operaciones afincada en su tierra natal, de la que por ahora no planean volver a partir. El objetivo final del trío queda en claro en el video de “Revolá”, con esa extensa intro que presenta a la banda en sociedad y resume su misión en tres ideas: resistir, crear y hacer ruido.