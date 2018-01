El presidente estadounidense, Donald Trump, le envió ayer felicitaciones al nuevo editor del prestigioso y opositor diario The New York Times, a la vez que también le remitió una advertencia vía Twitter. “El Fallido New York Times tiene un nuevo editor, A.G. Sulzberger. ¡Felicidades! Es su última oportunidad para cumplir con la visión de su fundador, Adolph Ochs, “dar noticias imparciales, sin miedo o FAVOR, sin importar el partido, secta o interés involucrado”. “Contraten periodistas imparciales de mejores estándares, quiten a sus “fuentes” falsas e inexistentes, y traten al Presidente de los Estados Unidos con justicia para que la próxima vez que yo (y el pueblo) ganemos, no tengan que disculparse ante sus lectores por su pobre trabajo”. Arthur Gregg Sulzberger, de 37 años, asumió ayer su puesto. El diario, muy crítico hacia Trump, está teniendo gran éxito. Durante su presidencia aumentó considerablemente el número de abonados del New York Times. El jefe de Estado suele criticar al periódico, pero una y otra vez concede entrevistas a sus reporteros.