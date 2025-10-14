La comisión investigadora de la cripto estafa $Libra en Diputados apeló ayer la decisión del Juzgado Federal N.º 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que impide llevar funcionarios de gobierno por la fuerza pública para lograr que acudan a las citaciones, cuando se niegan sistemáticamente a hacerlo. Es el caso, entre otros, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien no acudió a las citaciones ni por esta caus posibilidad de recurrir a la Corte Suprema.
Evalúan la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema
Comisión Libra: apelan el fallo que impide llevar funcionarios por la fuerza pública
