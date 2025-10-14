La empresa OpenAI de Sam Altman aclaró en un comunicado que podría ser compradora del centro de datos para la inteligencia artificial en la Patagonia argentina que sería desarrollado por la firma argentina Sur Energy, dando marcha atrás en un anuncio de días atrás donde sugerían una inversión conjunta. "El proyecto está liderado por Sur Energy, basándose en las productivas conversaciones mantenidas la semana pasada en Buenos Aires entre el presidente Milei, funcionarios de su gabinete y una delegación de OpenAI encabezada por el director de Asuntos Globales, Chris Lehane", aclaró en el comunicado de la empresa creadora de ChatGPT.

Días atrás el propio Sam Altman difundió en un video por redes sociales que ambas empresas alcanzaron un principio de acuerdo para la construcción del centro de datos en Argentina. Voceros del gobierno de Javier Milei celebraron la noticia en redes confirmando una inversión de 25.000 millones de dólares que ingresaría a partir del RIGI, pero con el correr de los días el entusiasmo y las responsabilidades que asumiría cada empresa se desdibujaron: ya no hay cifra para la inversión ni proyecto conjunto. "OpenAI acoge con satisfacción la posible oportunidad de convertirse en comprador" del proyecto encabezado por Sur Energy, aclararon los norteamericanos.