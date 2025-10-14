OpenAI informó que aflojará las restricciones en su chatbot ChatGPT: a partir de ahora, podrá haber diálogo con el usuario que incluyen contenido erótico, siempre que sean adultos verificados. El cambio está dentro de la política de la empresa que llaman "tratar a los usuarios adultos como adultos". El trasfondo, quizá sea entrar de alguna manera uno de los negocios más rentables de internet: el erotismo y el sexo.

En la actualización de ChatGPT permitirán al usuario perfilar la personalidad del asistente virtual de IA, incluyendo opciones para respuestas más humanas, un uso intensivo de emojis o un comportamiento similar al de un amigo. OpenAI no dio detalles sobre sus métodos de verificación de edad ni sobre las medidas de seguridad adicionales previstas para el contenido para adultos.

Open IA lanzó en septiembre una versión de ChatGPT orientada a usuarios menores de 18 años, que redirecciona automáticamente el contenido para que sea apropiado a esa edad, bloqueando material gráfico y sexual. Y aseguraron que estaban desarrollando una tecnología de predicción de edad basada en el comportamiento del usuario para deducir si es mayor o menor de 18 años, en función de cómo interactúa con ChatGPT.

Los controles de seguridad más estrictos los implementó la empresa luego de que Adam Raine, un adolescente californiano, se suicidara a principios de este año. Sus padres los demandaron alegando que ChatGPT le había proporcionado al joven consejos sobre cómo quitarse la vida. Dos meses después, Altman afirmó que la empresa había logrado mitigar los graves problemas de salud mental.