Lionel Messi organizó un torneo en Miami para equipos Sub 16 y Newell’s es uno de los clubes invitados. El certamen se disputará en diciembre y reunirá a equipos de España, Iglaterra, Italia, Estados Unidos y tendrá en los rojinegros el representativo nacional junto a River.

La "Messi Cup" será un torneo que reunirá a ocho equipos Sub 16 de todo el mundo y entre ellos estará Newell’s. “Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo”, informó el ídolo de la Selección en redes sociales.

El certamen tendrá la participación de Barcelona y Atlético de Madrid de España, Manchester City y Chelsea de Inglaterra, Inter de Italia, Inter de Miami, además de Newell’s y River. Será la primera edición de la competición, que se celebrará en Miami del 9 al 14 de diciembre. Los encuentros tendrán lugar en las instalaciones del Inter Miami, incluido el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center.

Los ocho equipos quedarán divididos en dos grupos y jugarán un mínimo de tres partidos contra el resto de integrantes de su zona. Tras ello se disputará la fase de eliminatorias para coronar al campeón de la edición inaugural. La final, así como el partido por el tercer y cuarto puesto, se jugarán el último día en el Chase Stadium, donde el Inter Miami disputa sus partidos como local. La organización corre por cuenta de la productora 525 Rosario, fundada por Messi. “La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana”, destacó Tim Pastore, CEO de 525 Rosario.