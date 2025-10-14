"Lo que este caso de Córdoba nos permite ver es a este movimiento internacional de varones que están militando en distintos lugares de Latinoamérica, y más allá también, contra las leyes que protegen a las mujeres de la violencia de género e impulsan estos proyectos para agravar las falsas denuncias por violencia de género", señaló la periodista de Página|12 Mariana Carbajal tras conocerse el caso del homicida uruguayo Pablo Laurta.

En diálogo con la 750, Carbajal explicó la articulación entre algunas figuras ultraconservadoras cercanas a Javier Milei, como Agustín Laje y Nicolás Márquez, con las agrupaciones de varones que militan contra los derechos que, durante la última década, alcanzaron los feminismos y el colectivo LGBT. Además de la promoción por parte de las legisladoras Carolina Losada y Lilia Lemoine de proyectos que aumentan las penas por denuncias falsas solo en casos de violencia de género.

"Es grave porque, en realidad, sobre falacias y fake news, van creando una narrativa de que la violencia de género no existe, que es un invento, que en realidad perjudica y quita derechos a los hombres para imponer una supremacía femenina. Es algo regional, lo vemos en Perú, Bolivia y México", detalló la periodista y autora de Yo te creo, hermana (2019).

En el caso de los proyectos impulsados por la senadora radical y la diputada oficialista, lo que se propone es introducir específicamente una pena de seis años para cualquier mujer que denuncie falsamente en un caso de violencia por razones de género o abuso sexual. Sin embargo, el efecto es disuasorio, y el delito por denunciar falsamente ya existe, con una sentencia de tres años.

"Es algo que está muy dirigido a generar un disciplinamiento, una amenaza, un temor a mujeres que piensen: '¿Y si no lo puedo probar? ¿Y si la Justicia no me cree porque no consigo las pruebas, puedo terminar yo en la cárcel?'", sostuvo Carabajal en Escuchá Página|12.

"No hay ninguna evidencia estadística fehaciente de que las falsas denuncias de violencia de género sean un problema que genere conmoción social, es decir, un problema grave. Sí puede haber, pero como hechos aislados", aclaró.

En el caso particular de Pablo Laurta, el asesino uruguayo y fundador de Varones Unidos incluso tenía denuncias previas, y a una de las víctimas le había sido asignado un botón antipánico. "Creo que los discursos de odio que viene sosteniendo el gobierno y todo su ejército de tuiteros y trolls hacia voces de los feminismos, para estigmatizar a personas de la diversidad sexual señalándolas como pedófilos, lo que hacen es generar un clima en el que, aquellos que se sentían incómodos con el avance de derechos y que sentían que estaban perdiendo privilegios, hoy se sientan avalados para sumarse a esa narrativa", analizó la también autora de Maltratadas (2014).

"Ellos hablan de ideología de género para estigmatizar la perspectiva de género, lo que ha sido la ampliación de derechos de las últimas décadas en relación a las mujeres y al colectivo LGBT y acá hay que aclarar que desde los feminismos, desde los movimientos de mujeres y diversidades no se pretende imponer una supremacía sino que se viene luchando por una ampliación de derechos para tener igualdad de oportunidades", concluyó.