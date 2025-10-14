El retraso en la devolución de los 20 rehenes fallecidos que siguen en manos de Hamas tensiona el acuerdo con Israel, que implementó restricciones a la entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave, en donde seis palestinos murieron este martes a pesar de la vigencia del cese de hostilidades. El ejército israelí confirmó la recepción de los restos de cuatro rehenes entregados a la Cruz Roja en Gaza, lo que se suma a los cuatro cadáveres devueltos el lunes. Mientras tanto, en el territorio palestino, Hamas desató una campaña de represión para restablecer su control en las zonas de las que se retiró el ejército de Israel. El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con "desarmar a Hamas", incluso recurriendo a la violencia de ser necesario.
El grupo islamista devolvió solo 8 de los 28 cuerpos de rehenes que murieron en Gaza
La demora en la entrega de los rehenes fallecidos tensa el acuerdo de Israel y Hamas
Hamas, que dice trabajar para recuperar los restos entre los escombros, desató una campaña represiva para restablecer el control del enclave. Donald Trump amenazó con desarmar al grupo "violentamente".
