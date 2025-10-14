Los gobernadores de Provincias Unidas cerrarán este miércoles a las 16 su campaña en la ciudad de Buenos Aires con un acto en respaldo a los candidatos Martín Lousteau y Florencio Randazzo, que se postulan con ese sello por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, respectivamente. El acto se realizará en la sede de Obras Sanitarias y serán oradores los mandatarios de ese espacio, además de los propios Lousteau y Randazzo.

Asistirán los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut), que insistirán en la necesidad de fortalecer la alternativa federal para romper la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo.

También será parte del acto la primera candidata a senadora por la Ciudad, Graciela Ocaña, y el candidato a diputado de Córdoba Juan Schiaretti. La campaña del espacio comenzó el mes pasado en Río Cuarto, donde Schiaretti tomó el protagonismo, y luego fue el turno de Santa Fe.