El exviceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, analizó este miércoles por la 750 qué hay detrás del anuncio de apoyo del Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump a Javier Milei de cara a las próximas elecciones y aseguró que hubo un “malentendido” por parte del mercado, que reaccionó escéptico a estos anuncios.

Ante la pregunta sobre si la declaración de Trump –que suscribió el apoyo al Gobierno al resultado electoral– fue una extorsión al país, dijo: “Mientras que Milei se mantenga competitivo tras las elecciones, y no haya una debacle del Gobierno, que no es lo que uno piensa que va a haber, sino que se va a mantener competitivo para el 2027, Trump lo va a ayudar”.

De esta manera, dijo, no ve un escenario inmediato en el que Trump le saca el apoyo, no al país, sino al Gobierno: “Todo lo demás son confusiones y malos entendidos. Trump no sabe al detalle si estas elecciones son legislativa. Hubo varios errores de Trump, pero que no tienen mucha importancia. Tenemos que acostumbrarnos a entender cuando hablan Trump y Bessent, que son los que deciden en estas circunstancias”.

“Esto no nos transforma en una colonia. Creo que la ayuda externa es importante. Lo malo de la ayuda actual es que está focalizada en un apoyo político a Milei y no apoyo a políticas sensatas de Argentina, cualquiera sea quien gobierne. Porque la plata es de Estados Unidos y puede hacer lo que quiere. Pero esto debería ser tener políticas sensatas en general, se podría decir”, afirmó.

<iframe width="100%" height="320px" scrolling="no" frameborder="no" src="//ar.radiocut.fm/audiocut/embed/vert/gabriel-rubinstein-7/" >iframe>

Y dijo en esta misma dirección: “Si vas a ser un Gobierno que piensa defaultear las deudas, no van a ayudar. Pero si más o menos te mantenés en una cierta disciplina fiscal, aunque seas más de derecha o de izquierda, y recibís ayuda, eso no lo veo mal. Porque cuando perdimos los dólares que se alcanzaron la época del 2000, perdimos soberanía”.

En tanto, Rubinstein calificó como un “malentendido” y una “exageración” la reacción negativa de los mercados: “No es lógico pensar que hacen todo eso (en base a las elecciones de medio término). Porque ganar y perder una elección de medio término es relativo. Porque uno puede ganar más diputados pero perder la general. Salvo que sea una catástrofe electoral, salvo que sea ese el escenario, todos los escenarios son escenarios de apoyo de Trump”.

“Ellos le están dictando a Milei lo que tiene que hacer en política y en economía. Pero el apoyo no termina en una semana. Eso es un malentendido. Esto se soluciona con una intervención de Bessent. Porque nadie va a correr contra el Tesoro de Estados Unidos. Cuando ellos actúan, el mercado se retrocede hasta las próximas declaraciones de Bessent”, añadió.

Finalmente, dijo: “Yo creo que los países pueden apoyar a quien quieran. Cualquier gobierno, de cualquier tendencia, cuando las papas queman, va a buscar ayuda. Cualquiera que tenga poder y te pueda ayudar. Vamos a poner un escenario hipotético: supongamos que Milei pierde en 2027 y Trump no apoya más. Ese Gobierno nuevo que surja, va a decir, vos no me apoyas más y si sigue necesitando apoyo externo, va a ir a buscar a China. Yo no veo mal que haya ayuda externa, porque Argentina necesita ayuda externa. Y es porque somos muy frágiles. Y esto es porque nos quedamos sin reservas”.