La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la venta en todo el país y en plataformas de comercio electrónico de una conocida golosina, por no contrar con registros ante el organismo.

La decisión se dio a conocer a través de la disposición 7566 publicada en el Boletín Oficial. Allí, se informó que el producto prohibido para le venta es el siguiente:





“Copito de Nieve, Heladitos Secos", R.N.E. N°: 04017294, R.N.P.A. N°: 04039186-04039187”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

Se trata de una golosina elaborada con cucuruchos y azúcar, que no contaba con registros ante la Anmat y además presentaba información falsa en su rotulado. Por este motivo, fue calificado como un producto "apócrifo".

Asimismo, se señaló que como "no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado, ni expendido en el territorio de la República Argentina".

Por otra parte, mediante la disposición 7758, se prohibió la venta en todo el país y en sitios online de una serie de productos de la marca Mami keto:

“Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas"

“Yogur griego natural"

“Pepas keto"

“Budín keto"

“Alfajor keto

“Cookies keto”

“Crackers keto”





Todos estos alimentos fueron prohibidos en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por no contar con registros ante la Anmat y ser "apócrifos".