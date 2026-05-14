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Otamendi no renovará en Benfica y River aguarda de brazos abiertos
El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 tiene todo allanado para recalar en Núñez.
14 de mayo de 2026 - 21:37
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Otamendi ya prepara maletas para volver desde Portugal.
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