El Circuito de las Américas será la sede de una nueva fecha de la máxima competencia del automovilismo mundial.

La cita será en Austin, una pista bastante reciente para la Fórmula 1 -terminó de construirse en 2012- con un trazado de 5513 metros y una larga recta principal. Es un circuito rápido, con cambios de elevación y 20 curvas que cuenta con 56 vueltas.

Su construcción tuvo como objetivo el regreso de un GP a Estados Unidos, que acompaña al GP de Miami y al GP de Las Vegas.

Colapinto y su recuerdo de Austin

En la temporada 2024, el pilarense logró el 10° puesto y sumó un punto en su historial con Williams.

Esta semana la escudería británica recordó ese momento y lo reconoció con una publicación en sus redes sociales. A veces parecería que le tienen más cariño en su ex equipo que en el actual.

Aún así, Colapinto es positivo y en su llegada a Estados Unidos se refirió al desafío de este fin de semana: "Haremos todo lo posible para conseguir algunos puntos".

El piloto argentino también reconoció que no tuvieron “las cosas fáciles en las últimas carreras”, pero dijo que seguirán “trabajando duro como equipo” y que está “seguro de que habrá carreras que se adaptarán mejor” a Alpine.

Por otro lado, destacó la doble chance que da el Sprint: "El Circuito de las Américas es una pista increíble para manejar y, al ser un fin semana de Sprint, será estupendo tener dos oportunidades para correr".

Las carreras Sprint

Este formato de competencia se sumó a la Fórmula 1 en 2021. Se trata de una versión recortada de la carrera tradicional, en una distancia menor y se realiza el día anterior a la carrera principal.

Las carreras Sprint son seis a lo largo del calendario y tienen, como gran objetivo, subir el nivel de entretenimiento durante el fin de semana. Más espectáculo para la tribuna y para los televidentes.

Este año también se correrán en Qatar y en Brasil.

Colapinto hace historia

Alpine publicó una estadística con las vueltas que los pilotos argentinos han completado a lo largo de la historia de la Fórmula 1.

Carlos Reutemann lidera la lista, con 6986 vueltas completas. Lo sigue Juan Manuel Fangio con 3022 y completa el podio José Froilán González con 1296.

Finalmente, en la tabla, Franco Colapinto ya aparece 4to, con 1088 vueltas, desplazando a Gastón Mazzacane, que acumuló 1057. Paso a paso el pilarense va haciendo historia en el deporte argentino.

Cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes

14.30: Prácticas Libres

18.30: Clasificación Sprint

Sábado

14.00: Sprint

18.00: Clasificación

Domingo

16.00: Carrera

Posiciones en la Fórmula 1

McLaren ya se llevó el Campeonato de Constructores. Mientras que sigue la competencia entre pilotos por el título: