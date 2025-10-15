Las redes sociales y los chats grupales de WhatsApp tuvieron este miércoles una pequeña revolución. “Llegaron las entradas”, decían los mensajes. Esto se debe a que ahora los tickets virtuales se envían con QR a una aplicación y ahí tu celular las guarda para siempre. Y significa que solo queda un mes para ver nuevamente a Oasis en el Monumental. Los fans argentinos son conscientes de esto, y ya tienen preparadas actividades para recibirlos y para toda la semana previa a los recitales.

Oasis y la escena local

La lista de bandas argentinas que rinden tributo a Oasis es extensa: Oeisis, English Tea, Masterplan, Up in the Sky, Des21 son solo algunas.

Otras, como Muster, publicaron canciones dedicadas a Noel Gallagher -Hacelo por ellos- y a la banda que cambió la vida de millones de personas a nivel global, hace décadas y también con su regreso.

Para las próximas semanas se espera una agenda que una a todos bajo un mismo lema y una misma bandera: homenajearlos de todas las formas posibles. En la semana previa habrá una edición de la "Jam Mundial" con la reunión de cantantes y músicos que van a sesionar en vivo, sin práctica y de forma totalmente casual.

Además, habrá shows homenaje y guitarras que reversionaran a Oasis en cada cuadra de Palermo y de los alrededores de River. Hay bares que preparan noches temáticas, un fin de semana solo con canciones de la banda y tragos con nombres acorde.

La ciudad será un gran escenario con artistas en cada esquina haciendo covers y con fans celebrando uno de los regresos más esperados de la década.

El mural y los drones

"Los drones" es la otra frase que se repite en los grupos de espera y cofradía.En cada ciudad, en la noche previa al primer show, la banda sube un espectáculo de drones que forman un Oasis en el cielo.

Suele ser en el estadio sede de los recitales, pero la cercanía de River con Aeroparque puso en duda el lugar. Planetario y Obelisco son las opciones que barajan los seguidores.

También habrá una actividad con artistas que estarán a cargo de un mural, que se hará durante cuatro días en los alrededores de River.

Sketch es el nombre del mancuniano que vendrá a vivir la experiencia "Oasis en Argentina" y está al frente del denominado Mural of Music. En esta enorme pintura urbana también lo acompañarán tres muralistas argentinos: Melina Lluvia, Eva Luna Maissa y Tin Rocktámbulo. Según Sketch, el show en el Monumental será "el mejor espectáculo del mundo".

El setlist

La lista de canciones no mutó, ni una canción, desde aquel primer show en Gales. Es un recorrido por sus dos primeros discos, Definitely Maybe y (What's the Story) Morning Glory?, y otros grandes éxitos que completan una lista de 23 temas.

Luego de las presentaciones en las primeras ciudades, se publicaron versiones en vivo que representaron a cada una:

Slide Away, desde Cardiff Cigarettes and Alcohol, en Manchester Little by Little, desde Londres Bring it on down, de Edimburgo Wonderwall, de Dublin

Todavía hay expectativa por las elecciones que dejarán la etapa norteamericana, en lo que fueron los shows de Estados Unidos, Canadá y México, y cómo seguirá la selección en los países que siguen.

"Solo estamos en el Entretiempo"

En las últimas semanas, Liam Gallagher sacudió X al responder un mensaje que pedía modificaciones en la lista de temas: "Tranquilos, ni siquiera llegamos al ET, es una gira de dos partes".

Su respuesta alimentó los rumores acerca de un tour en 2026. Ya había dicho, en vivo: "Nos vemos el año que viene". Solo resta esperar, con impaciencia y delirio colectivo.

Cómo continúa el Live '25

Quedan siete ciudades y la gira regreso tendrá un punto. Se esperan novedades para confirmar si es punto final o punto aparte.