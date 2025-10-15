La vigésimo sexta edición del IEB+ Argentina Open ATP 250 comienza a tomar forma. Del 7 al 15 de febrero de 2026, el torneo más prestigioso de Latinoamérica volverá a disputarse en las míticas canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, con una nómina de figuras que promete un espectáculo de primer nivel.

A cuatro meses del inicio del certamen, ya son cinco los jugadores confirmados: los italianos Lorenzo Musetti y Matteo Berrettini, el francés Gaël Monfils, el argentino Francisco Cerúndolo y el campeón defensor, el brasileño João Fonseca.

El italiano Lorenzo "Lolo" Musetti, actual número 8 del ranking ATP, llega en gran forma tras alcanzar la final de Montecarlo y las semifinales de Roland Garros, ambos sobre polvo de ladrillo. En su tercera participación consecutiva en Buenos Aires, buscará levantar por primera vez el trofeo del mate.

Su compatriota Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo, hará su debut en el torneo. Reconocido por su potente servicio y su tenis agresivo, será sin dudas una de las grandes atracciones del cuadro principal.

El carismático Gaël Monfils, ganador de 13 títulos ATP y campeón en Auckland 2025, también formará parte del evento. El francés ya anunció que 2026 será su última temporada como profesional, por lo que el público argentino tendrá el privilegio de despedirlo en una de sus últimas presentaciones.

Por su parte, Francisco Cerúndolo, número 1 del tenis argentino y actual 21 del ranking mundial, buscará revancha tras haber caído en la final de la edición 2025.

Finalmente, el joven brasileño João Fonseca, revelación del circuito y campeón defensor, regresará al Buenos Aires Lawn Tennis Club para intentar repetir su consagración.

Estos cinco nombres son apenas el comienzo de un cuadro que promete ser uno de los más competitivos y atractivos de los últimos años. La venta de tickets para el evento, que tendrá lugar del 7 al 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, sigue su curso a través de Ticketek.