El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba se mostró crítico de la intromisión de Donald Trump en las elecciones legislativas del 26 de octubre y anticipó que esto le puede costar caro a La Libertad Avanza.

"Me parece que lo último de Trump es una locura. Para mi generación está más cerca el tema de Braden o Perón, pero que un norteamericano diga a los argentinos cómo deben votar, me parece una locura", afirmó el estratega electoral, exasesor de Mauricio Macri, en una entrevista por streaming.





En la reunión del presidente estadounidense en la Casa Blanca con su par argentino, Javier Milei, el magnate anticipó que la ayuda económica de su país está ligada al resultado electoral, y dio a entender que si la extrema derecha es derrotada, la dejará a su suerte.

Según Durán Barba, "normalmente, eso ha provocado en todos los países, y así fue como Evo Morales llegó en Bolivia a la presidencia, una reacción negativa enorme". Estimó que "en los estudios que hemos hecho en algunos países, Brasil, México, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, el país más antinorteamericano de la región es Argentina".

De allí que "una recomendación o una orden del presidente norteamericano para que voten en cierta dirección va a producir votos de gente que por llevarle la contraria a Trump, que además no es una persona simpática, voten por la oposición". Y cerró, lapidario: "Me parece una equivocación brutal".

