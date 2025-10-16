Referentes de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (APRIDIS) presentaron el “panorama desalentador” que atraviesan las instituciones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Municipal. La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, solicitó medidas al Concejo para paliar la crisis marcada por la falta de actualización de aranceles y la situación económica que afecta a sus instituciones y trabajadores.

En la reunión con los concejales, Chapero explicó que el último incremento autorizado fue del 0,5%, lo que impide cubrir los honorarios profesionales y sostener los dispositivos de atención. Desde Apridis elevaron una batería de medidas en la comisión legislativa. Entre ellas el boleto gratuito del transporte para los trabajadores del sector discapacidad, similar al beneficio otorgado a los docentes, “con el objetivo de aliviar los costos de traslado”. También reclamaron medidas fiscales, como exenciones impositivas o tributarias, y acompañamiento de los diferentes niveles del Estado.

En Rosario, hay más de 4.500 trabajadores que cumplen tareas en más de cien instituciones dedicadas al área de discapacidad —entre centros de día, escuelas, hogares, centros de rehabilitación y servicios terapéuticos educativos. “La situación es crítica. No podemos actualizar los sueldos y muchas instituciones ya no pueden recibir pacientes”, indicó Chapero. En ese orden, la presidenta de Apridis advirtió que, “de no adoptarse medidas urgentes”, las entidades pequeñas podrían desaparecer, concentrándose la atención en grandes grupos privados de salud.