El titular del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que el swap por 20.000 millones de dólares estará operativo durante las próximas dos semanas.

"Hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas, básicamente día tras día, con total dedicación para completar la documentación asociada al swap, y esperamos que muy pronto podamos ejecutar el acuerdo de libre mercado que contendrá los términos del swap", dijo en una conferencia en Washington.

Bausili, describió la actual "fase de cobertura previa a las elecciones" como una situación financiera "muy extrema" y confió en que se revierta tras los comicios legislativos del 26 de octubre.

"Básicamente, lo que observamos en Argentina tras las elecciones de 2019 es que, desde entonces, cada dos años el mercado presenta una enorme demanda de cobertura, algo que no guarda proporción con el tamaño del sistema financiero argentino y que estamos viviendo de nuevo en estos momentos", señaló desde Washington.

El funcionario detalló que esta presión "puso a prueba todas las herramientas del programa monetario" y reveló que la demanda de cobertura de los últimos tres meses "equivale a más de 40 puntos porcentuales del M2, una cantidad desproporcionada".

En ese marco, aseguró: "El único que puede proporcionar ese tipo de cobertura es el Gobierno, porque nadie más te venderá un seguro con este tipo de riesgo político. Se trata de una situación muy extrema y esperamos que se revierta después del 26 de octubre".