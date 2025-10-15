Cuatro de cada cinco habitantes del AMBA se encuentran sumidos en le pesimismo y responsabilizan de la situación a Javier Milei, según un estudio reciente publicado por la consultora Indaga. Se generaliza el temor al desempleo.

Si las decisiones electorales tienen un creciente componente emocional y, a la vez, son un plebiscito del oficialismo, el gobierno libertario no debería esperar buenos resultados en el AMBA donde 4 de cada 5 entrevistados dice que el desempleo es un fantasma que ronda y genera preocupación y angustia.

El 47 por ciento se manifestó "muy preocupado" por la posibilidad de perder su empleo, mientras que otro 34 se manifestó "bastante preocupado". Ambos número suman 81, mientras que un 16 está tranquilo al respecto, confirmado por un 8 "poco preocupado"y otro 8 "nada preocupado".

El resultado de la medición es coincidente con el último informe publicado por el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, según el cual el desempleo se ubicó en 9,4 puntos en el segundo trimestre. Esto es, dos puntos más que en el mismo período de 2023, última medición del gobierno de; Frente de Todos y apenas por debajo del umbral de los dos dígitos.

“El deterioro del mercado laboral desde que llegó Javier Milei es evidente. No sólo hay más desocupación, sino mayor precarización”, afirmó en aquella ocasión el funcionario que apuntó contra el retroceso del empleo registrado frente a modalidades más vulnerables como la informalidad y el cuentapropismo, cuya situación la atribuyó a las políticas “anti-trabajadores” del gobierno nacional.

Lo curioso es que ahora, por primera vez, esa percepción alcanza a los votantes de Milei. Hasta el propio Iñaki Gutiérrez, un reconocido militante libertario, reconoció en declaraciones periodísticas que la gente "no están cobrando plata que les permita vivir".

Desazón

"La desazón generalizada por primera vez llega también al núcleo duro libertario. Es gente que lo votó y no piensa volver a votarlo. Las conductas más habituales en estos casos son la no participación y la adopción del discurso antipolítico. Es peligroso", señala el sociólogo Claudio Righes, uno de los responsables del estudio en cuestión, en diálogo con Buenos Aires/12.

El estado de ánimo de los argentinos que habitan el área metropolitana empeoró considerablemente de acuerdo a la comparación interanual entre octubre de 2025 y el mismo mes de 2024.

Hay un 73 por ciento de insatisfacción respecto a la economía, 20 puntos más que el año pasado, y cada vez más gente busca un segundo o tercer empleo para mejorar sus ingresos. El 60 por ciento se muestra pesimista respecto al futuro y el 90 responsabiliza a Javier Milei por la catrastrófica situación.

Los datos surgen del Índice de Percepción del Ánimo Social (IPAS), un monitor elaborado por la consultora Indaga-RSO que sigue la evolución en el tiempo de las mismas variables. La ficha técnica indica que el estudio se realizó sobre una muestra de 2835 casos, con método de recolección mixta (60 por ciento telefónico y 40 restante web) y un margen de error de dos puntos.

"El estado de ánimo de la población influye en la evaluación del gobierno. La percepción de la realidad, para el sujeto es la realidad. Y desde esa percepción se toman decisiones. El indicador se construye en base a una serie de preguntas que se enfocan en las experiencias y percepciones de los encuestados acerca de su economía personal y del país", sostiene el texto en su introducción.

La insatisfacción respecto a la economía, que se encuentra actualmente en 73 puntos, creció 20 puntos en lo que va del año: estaba en 53 en diciembre pasado. Como contrapartida, un 18 se manifiesta "algo satisfecho" (en diciembre era 26) y apenas un 6 "muy satisfecho" (en diciembre era 18).

"Todos tenemos problemas vinculados a los ingresos insuficientes, propios o cercanos, incluso dentro del grupo familiar, gente pasando un mal momento, puede ser un hijo o hija, hermano o hermana. El hecho de que no sobre nada hace que estemos todo el tiempo pensando estrategias de supervivencia para llegar a fin de mes. Por eso tenemos más trabajo, más presión y eso genera mayor tensión social, mayor conflictividad, ruptura de vínculos, mayor nerviosismo", reflexiona Righes.

Righes sostiene al respecto que "hace meses que vemos un deterioro del ánimo social. Lo novedoso, en este caso, es que los sentimientos negativos, según la pregunta, llegan al 80 por ciento. Esto implica que perforaron el 30 por ciento que Milei tenía como propio. No necesariamente dejaron de ser libertarios, pero se sientes desilusionados".

Si el presente es oscuro, el futuro no luce mejor, ya que el pesimismo casi se duplicó en lo que va de 2025. Ante la pregunta "¿Cómo cree que será su situación económica en seis meses?", el 60 respondió "peor" (eran 37 en diciembre) y tan sólo el 11 dijo "mejor" (eran 28 diez meses atrás).

El dato revela que el histórico truco de los gobiernos liberales en Argentina, la promesa de un futuro venturoso a cambio de un sufrimiento presente que nunca se termina, ("hay que pasar el invierno", "estamos mal pero vamos bien", "el segundo semestre" y ahora "que el esfuerza valga la pena"), está agotado.

A poco de cumplirse ya dos años de la asunción de Milei, el recurso de la "pesada herencia" por la inflación que "viajaba al 15 mil por ciento", también dejó de funcionar. El 89 por ciento de los entrevistados considera al actual gobierno nacional como único responsable de la situación.

La única variable que no creció pero se mantiene en niveles altísimos es el endeudamiento de las familias. El 87 por ciento afirma que debió endeudarse para pagar sus gastos corrientes básicos, como alimentos y servicios. Es el mismo porcentaje que en las mediciones anteriores.

Como consecuencia de todo lo anterior, el gobierno de Milei, promediando su mandato y en la antesala de las elecciones legislativas recoge un rechazo superior a los dos tercios: 68 por ciento contra 22 de aprobación y de 10 que no contestan.

El análisis indica que una aprobación tan baja sólo es posible a consecuencia de una pérdida de apoyos que comienza a afectar también a su núcleo duro, el 30 por ciento que acompañó al actual presidente desde las PASO de agosto de 2023. Esa es la franja que, muy probablemente, permanezca en su domicilio el domingo 26.