La Algodonera Avellaneda, una empresa que forma parte del grupo Vicentin, frenó su producción y los trabajadores denuncian que se avecina una ola de despidos que, mediante maniobras judiciales, podrían ocurrir sin el pago pleno de las indemnizaciones correspondientes.

Así lo explicó Juan Carlos Bandeo, delegado del Sindicato de Textiles en Reconquista, que ante la pregunta de la 750, sostuvo: “Acá si este presidente no le pone el límite, todas las industrias se van al carajo”.

“Nuestra industria está trabajando al 30 por ciento a nivel nacional. La fundación ProTejer sacó un informe, se perdieron 11 mil puestos de trabajo”, comenzó señalando sobre una industria que está fuertemente golpeada por la recesión económica y la apertura indiscriminada de importaciones.

Tras esta aclaración en términos generales, Bandeo explicó sobre el caso puntual: “El tema de Algodonera Avellanera pertenece al grupo Vicentin. Esta empresa está en garantía del grupo, y está concursada con el mismo juez que tiene la causa (de Vicentin)”.

“No cobramos salario la última quincena de septiembre. Cobramos el 50 por ciento. No tenemos previsto cuándo vamos a cobrar. Hace un mes que la fábrica está cerrada. No sabemos cómo seguimos”, dijo en un contexto de absoluta incertidumbre.

Tras lo que afirmó: “Es mentira que van a retomar la producción. Si no tiene para pagar sueldo, ¿qué van a tener para comprar fibra? Nos están mintiendo. Aparte de esto de que está concursada, sabemos el problema que hay a nivel nacional con la industria”.

“Pero ellos prometieron en una audiencia que iban a producir 350 mil kilos. Vos ahí tenés para trabajar con 200 personas, ¿qué van a hacer con las otras 200 personas?”, dijo.

Y finalizó: "Ellos quieren pagar el 50 por ciento de la indemnización y en cuotas. Presentaron al juzgado una propuesta de pago con los acreedores. Si a vos te deben 1.000 pesos, ellos quieren hacer una quita del 90 por ciento. Si eso se autoriza, y creo que los acreedores no comen vidrio, esos 100 pesos lo quieren pagar en 16 cuotas anuales".