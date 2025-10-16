El 16 de octubre de 2024, una noticia conmocionó al mundo de la cultura pop: Liam Payne había muerto tras caer desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires.

La muerte del ex One Direction, esa tarde, generó confusión a nivel global. Las teorías daban la vuelta al mundo: se hablaba de historias de Instagram que habían dado indicios, discusiones con su pareja y la salud mental, otra vez, estaba en el centro de la información.

Los días de Liam en Argentina

Después de la visita que había hecho en 2014 con One Direction, su carrera en solitario tuvo un par de intentos por llegar a nuestro país.

A fines de agosto de 2024 era la fecha prevista en el Movistar Arena. La suspensión llegó por una infección renal y se canceló toda la gira por Sudamérica.

"Estuve en el hospital con una infección renal grave. Tenía muchísimas ganas de tocar para ustedes. Siento mucho tener que suspender la gira. Vamos a intentar reprogramarla lo antes posible”, fueron sus palabras en ese momento.

Más allá de esa decisión, meses después llegó a Argentina con la intención de reencontrarse con Niall Horan, su ex compañero, que contaba con un show agotado en el Movistar Arena.

Buenos Aires fue testigo del último encuentro entre los dos artistas. Liam disfrutó del show de Niall y esos días marcaron una reconciliación que esperaron por años.

"Hace tiempo que Niall y yo no hablamos. Tenemos mucho de qué hablar y es necesario aclarar un par de cosas. No hay malas vibras ni nada por el estilo. Pero, simplemente, tenemos que conversar”, contaba Liam por Snapchat.

"Reunidos" fue la palabra que usaron para posar juntos en las redes sociales. Esa foto fue el 2 de octubre. Todo en territorio argentino, a pocos días de esa tarde en Palermo.

Sus últimas horas en Casa Sur

El cantante británico de 31 años estaba acompañado de su pareja, la influencer Kate Cassidy.

Los rumores alrededor de su último día en el hotel invadían las redes: discusiones, abuso de drogas y una fuerte depresión.

Con el paso de la investigación, se reconstruyeron las conexiones y las interacciones que tuvo con diferentes integrantes del personal.

La muerte de Liam Payne fue a las 17:07. La causa se definió como traumatismo craneoencefálico tras la caída al vacío.

La investigación judicial

La causa recorre que la llamada al 911 fue a las 17.10 y alertó sobre la presencia de una persona gravemente herida en el patio interno del hotel.

Cuando llegó el SAME, se constató que ya estaba muerto, "por lesiones incompatibles con la vida", según describió Alberto Crescenti.

Las primeras imágenes de la habitación 310 reflejan momentos de caos: drogas, alcohol, muebles destrozados y un televisor roto.

El encargado del hotel ya había advertido que un huésped estaba "sobrepasado" y que "temía" que pusiera "en riesgo su vida".

En la autopista, los análisis toxicológicos revelaron el consumo de cocaína, ketamina y crack. No presentaba signos de reacción al momento de caer, por lo que el hecho habría ocurrido en estado de inconsciencia.

Hasta el momento, la Justicia procesó a cinco acusados, dos con prisión preventiva. Irán a juicio oral por suministro de estupefacientes: Braian Nahuel Paiz, de 25 años, mozo en un hotel de Puerto Madero y Ezequiel David Pereyra, de 24 años, empleado del hotel Casa Sur.

Ambos fueron juzgados por otorgar, en dos oportunidades, las drogas a través de un dinero que fue suministrado por el manager de Payne. Las pruebas telefónicas permitieron rearmar, junto con los registros de cámaras de seguridad, distintos encuentros.

Los homenajes a Liam Payne

El santuario ubicado en la puerta del hotel nunca se movió. Los primeros días la calle Costa Rica estuvo cortada por la presencia policial, pero también por la cantidad de medios y de fanáticos que se reunieron en el lugar.

Durante todo este año el árbol que está cerca del ingreso, se convirtió en un altar. Hay fotos, cartas, velas, flores. Hay ofrendas para una persona que cambió la vida de miles de seguidores y que, con su música, sigue acompañándolos.

Hoy por la tarde ese árbol, ese santuario, será nuevamente el punto de encuentro para homenajearlo. El hotel dispuso un operativo con vallas, para no alterar su funcionamiento, en una jornada que será de dolor y duelo, pero que también será otro instante para honrar su música y su vida.