La Municipalidad de La Plata presentó una campaña de concientización que invita a reflexionar sobre el uso del celular y los efectos que genera en la vida cotidiana.



La propuesta, pensada principalmente para jóvenes, busca promover una mirada crítica y empática sobre la desconexión que muchas veces se produce aun mientras se está físicamente presente.



La campaña surge de la voluntad de la gestión municipal de construir un vínculo real con los jóvenes, reconociéndolos como parte esencial del presente y el futuro de la capital bonaerense.



El punto de partida es un hallazgo compartido: todos quieren usar menos el celular, todos quieren estar más presentes, pero las redes sociales están diseñadas para mantener a los usuarios conectados todo el tiempo.



La propuesta trabaja sobre esa tensión —la desconexión en plena presencia— y la enlaza con el concepto que sostiene la comunicación institucional del Municipio: “Estamos”. Para ello, busca que cada vecino también pueda estar presente en su entorno, en sus vínculos y en su comunidad.



Todas las piezas de la campaña se desarrollan en plazas y parques recientemente puestos en valor. Esos espacios —limpios, verdes, iluminados y activos— no son solo escenarios, sino parte del mensaje. Detrás de cada picnic, de una ronda de amigos o de un niño jugando, hay una gestión que está presente para hacer posible ese encuentro.



El tono de la campaña es cálido y cercano, muestra —con humor y sensibilidad— cómo muchas veces las personas se pierden lo más valioso sin darse cuenta e interpela a los jóvenes a reconectarse con lo que importa a partir de escenas reales y lenguaje cotidiano.



El mensaje base resume el espíritu de la acción: un chico y una chica caminan juntos; él le habla, pero ella, distraída por el celular, no le presta atención. Entonces aparece el mensaje: “Estás, pero no estás. No es tu culpa. Cada notificación, cada like, te da un minipremio. Dopamina. Y querés otro, y otro. No se trata de dejar de usarlo, sino de no olvidarte de estar. ¿Estás? Estamos”.



Cabe destacar que la dopamina es un neurotransmisor ampliamente distribuido en el cerebro que interviene en el sistema de recompensa: se libera cuando algo le produce placer o satisfacción —como, en este caso, recibir un mensaje, un “like” o una notificación—, y genera la necesidad de repetir esa acción.