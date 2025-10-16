Acaban de descuartizar y enterrar en un pozo a tres chicas en Florencia Varela. Se habla mucho de la trama narco. Pero se cometen dos errores (profundos, serios) en la reflexión que quisiera mencionar porque la “justicia” argentina es parte (hace décadas, no ahora) del error. También buena parte de la “política” replica una lectura equivocada. Simplista. Cómoda.

1. Los abogados cometemos un error semántico. Hablamos de sectores “vulnerables” y no de sectores “ya vulnerados” en sus derechos. Este pequeño cambio semántico trae un amplio cambio o corrimiento teórico. Les sirve para no atacar los problemas actuales, donde los derechos se mancillan a diario, poniendo la “vulneración” en sentido potencial (casi abstracto, como la “pobreza estructural”): son “vulnerables”, no ya “vulnerados”, como si fuera además algo que esos sectores “son” y no algo que “les hacen” a ellos desde afuera, que es muy distinto. Tomar a la persona como “ya vulnerada” (y no como una persona “vulnerable”) significa sacar la “vulneración” de su esfera de responsabilidad. ¡La persona no “es” nunca eso que le hacen a ella!. Está ya vulnerada. No “es” eso. No es “su vulneración”. No es lo que padece. No es en consecuencia “vulnerable”. Es una persona vulnerada, que no es igual. Este pequeño cambio debiera ser advertido por nuestros fiscales y jueces. Aun no lo advierten. No saben hablar. Siguen hablando de sectores “vulnerables”. No de sectores ya “vulnerados”. Hacerlo implicaría un cambio profundo en el abordaje. Implica la obligación de salir a reparar y reconocer derechos “ya”. No derechos “programáticos”. Sino “operativos”. No para el futuro “eventual”. Sino para el ahora más crudo. La justicia no actúa. No hace nada hasta que a las mujeres no las descuartizan.

2. Se naturaliza el “trabajo sexual” (de las personas vulneradas), que no pasa de ser, como bien argumenta Sonia Sánchez, una “violación paga”. La violación paga es violencia. En el caso de Lara, menor de edad, no hay discusión posible: era una red de trata. No solo de “prostitución”. Las redes de prostitución y de trata, como muestra el asesinato de Lara en el conurbano, se tocan. Por eso se deben combatir a la vez. Natasha Jaitt, modelo y actriz, denunció una red de trata/prostitución que manchaba al poder político. Apareció muerta. Queda mucho por hacer. La justicia no investigó nada. Las muertes quedan impunes por regla general.

Necesitamos fiscales con agallas. Hoy no los tenemos. Tenemos muchos simuladores en la Justicia. “Simulan” investigar. (Véase el Caso Libra, o el caso deuda externa en el juzgado de Capuchetti, o el caso Jaitt, o la causa YPF en otro juzgado federal, dormida hace décadas). Pero no investigan nada. Solo encarcelan gente pobre. (Cárceles de la miseria, como escribió Loic Wacquant, discípulo de Bourdieu) Necesitamos una profunda reforma de la “Justicia”. Necesitamos una reforma profunda de nuestro lenguaje jurídico. Necesitamos cambiar -y abandonar- la “vulnerabilidad” y los derechos “programáticos”. Necesitamos tener un procurador general no “interino” hace ocho años (cuando un interinato, según la constitución, debe durar como mucho seis meses, ¡no ocho años!). Necesitamos jueces de la corte suprema que no especulen tanto con los “tiempos procesales”.

En derecho procesal existe un eufemismo para entender ciertas “dilaciones” asombrosas: el “impulso procesal” es un eufemismo que los operadores jurídicos emplean a diario cuando no quieren reconocer que el caso no avanza por la desidia del Poder judicial. Se dice que el caso se quedó “sin impulso” de las partes (es una forma de desentenderse). El que lo debe “impulsar” es el Poder Judicial. ¡Los casos no se quedan sin “impulso” solos señores jueces! Son ustedes los que se quedan “sin impulso” para investigar al poder. Le endilgan a las partes -que pagan con sus impuestos sus sueldos millonarios- el “impulso”.

Sobran ejemplos. Nuestra Corte decide en 24 horas, con el caso en todos los medios de comunicación, una extradición que tiene hace varios años. ¿Por qué lo hizo ahora? ¿Por qué no antes? Porque los tiempos judiciales no los dictamina la Justicia, por muy paradójico que parezca. Esto es grave si lo trasladamos a todos los demás casos que tramitan ante la Corte. La inacción de nuestros jueces en temas “sensibles” es el precio de sus privilegios. Prefieren no actuar. Prefieren “cuidarse”. No perder su “puesto”. Seguir haciendo “carrera”.

Necesitamos un poder judicial que se anime a ser fuerte con los fuertes. Hoy no lo tenemos. Necesitamos un procurador general de la Nación que sea fuerte con los fuertes. Hoy no lo tenemos. Tenemos un funcionario “interino” y gris. Necesitamos un procurador del tesoro también que valga la pena y no uno que no consiguió en el juicio YPF un solo apoyo latinoamericano de peso (Ni México, ni Brasil, ni Colombia). Nada (apenas Ecuador y Rumania). Y el socio del procurador del tesoro -no hay que olvidar este detalle- declaró contra nuestro país en el CIADI (¡en la misma causa!). ¡Es mucho! Y es injusto. Pobre país. Necesitamos dos “procuradores” fuertes. No dos marionetas. Florencio Varela es parte de lo que los funcionarios no hacen. Necesitamos otro hacer “Justicia”. Otro lenguaje para abordar esto.