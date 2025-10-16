Un puente peatonal que atraviesa la avenida General Paz sentido al Riachuelo se derrumbó parcialmente este jueves, luego de que un camión con pluma mecánica chocara contra la estructura.

Según informaron fuentes policiales, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía a la altura de la calle General Madariaga, en el barrio porteño de Villa Lugano, donde se desplegó un importante operativo para desviar el tránsito por la avenida Coronel Roca.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 8C, personal de la autopista y personal del SAME.

También intervinieron los Bomberos de la Ciudad, que se trasladaron a la zona para evaluar los daños materiales que dejó el derrumbe.