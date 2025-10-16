Los hogares necesitaron entre $436.138 y $548.636 en septiembre para cubrir los gastos de un niño, según su edad, de acuerdo con la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años), informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según la publicación del INDEC, la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $436.988: $133.300 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que los $303.687 restantes fueron gastos del cuidado. Esto representó un aumento del 18,5 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior y del 1,1 por ciento con respecto a agosto.

Para la crianza de un niño entre 1 y 3 años, el costo total fue de $519.193. Ese número estuvo compuesto por $172.122 en bienes y servicios y $347.071 en cuidados. Interanualmente aumentó 18,3 por ciento, mientras que mensualmente se incrementó un 1,12 por ciento.

Con respecto a niños de 4 a 5 años, la canasta total fue de $436.138, compuesta de $219.218 en costos de bienes y servicios y $216.920 en costos de cuidado. Esto significó una suba del 19,2 por ciento interanual y 1,19 por ciento mensual.

Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $548.636, el más alto: $271.941 en gastos de bienes y servicios y $276.695 en gastos de cuidados. Incrementos del 19,2 por ciento interanual y del 1,17 por ciento mensual.

De esta manera, el aumento en el costo de crianzas se posicionó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, el cual fue del 2,1por ciento.