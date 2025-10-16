La Justicia porteña abrió una causa para investigar posibles responsabilidades en el caso de la explosión en la feria de ciencias del Colegio Guadalupe del barrio de Palermo. La explosión dejó cinco heridos, uno de los cuales todavía se encuentra en terapia intensiva y la Justicia investigará si los adultos que participaban de la feria tuvieron alguna responsabilidad al dejar que los y las adolescentes manejaran materiales peligrosos.

Así lo informó este jueves el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño, quien indicó que la causa quedó a cargo del fiscal Miguel Ángel Kessler, titular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5 de la Ciudad. La información oficial de la causa coincide hasta el momento con lo reconstruido a través de testimonios públicos: según señalaron desde el MPF, "un alumno de 16 años le tiró alcohol a un mechero cuyo fuego se estaba extinguiendo, lo que provocó la explosión que le produjo quemaduras severas en todo el cuerpo", mientras que otros dos adolescentes "resultaron salpicados por las llamas".

El adolescente más afectado, internado actualmente en el Hospital Gutiérrez, habría intentado reavivar la llama de un volcán artificial con alcohol etílico, lo que derivó en la explosión. Tras los hechos, la fiscalía dispuso una serie de medidas de prueba que estarán a cargo de personal de la Comisaría N° 14B. Se tomarán declaraciones testimoniales de los adultos que estaban presentes, entre ellos padres y madres, "para establecer cuántos docentes estaban a cargo de la feria y dónde se encontraban al momento de la explosión". "Además, se busca establecer si el experimento que causó la explosión era el único que presentaba un grado de riesgo o si también había otros previstos con un riesgo similar", agregó el MPF.

Según indicaron, la investigación sobre lo ocurrido en la escuela parroquial de la calle Paraguay al 3900 buscará determinar "la posible responsabilidad de los adultos a cargo por haber permitido que un menor manipule elementos inflamables". De ser así, podría derivar en imputaciones por "lesiones culposas por omisión del deber de cuidado".