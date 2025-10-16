La Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires quedó golpeada tras las elecciones bonaerenses y llega totalmente atomizada a las del 26 de octubre, pero de fondo se gesta otra disputa por la conducción del Comité y, por consecuencia, la jefatura del partido.

Así como habían hecho semanas atrás junto a los diputados nacionales del espacio, los bloques de diputados y senadores de UCR+Cambio Federal de la Legislatura bonaerense volvieron a convocar a un encuentro para poner sobre la mesa una larga lista de demandas al gobernador Axel Kicillof en el marco de la discusión presupuestaria, pero esta vez llevaron a los intendentes.

El encuentro sirvió más para mandar un mensaje interno que hacia la Gobernación. “Es una medición de quién representa más”, dijo a Buenos Aires/12 un dirigente boina blanca.

En efecto, ese encuentro encabezado por los presidentes de ambos bloques, Diego Garciaerena y Ariel Martínez Bordaisco, concentró a los legisladores y los intendentes que responden al senador nacional y expresidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad, que alista todo para volver.

No hubo ninguna presencia de representantes de dirigentes alineados a Miguel Fernández ni a Pablo Domenichini, quienes hasta el 31 de octubre estarán a cargo del cogobierno de contingencia que armaron. "Para poder pedir, te tienen que necesitar", lanzaron desde ese campamento.

El listado de intendentes presentes dio cuenta de eso. Estuvieron Esteban Reino, de Balcarce; Emilio Cordonnier, de Ayacucho; Nahuel Guardia, de General Lavalle; Osvaldo Dinápoli, de General Belgrano; Pablo Barrena, de Lobería; Myriam Mongay, la interina de Lezama y Érica Revilla, de General Arenales. Todos ellos, a excepción de la última intendenta, son de la Quinta sección, donde Abad es el comandante.

Uno entre varios. La única presencia del sector de Fernández fue el intendente de Rojas, Román Bouvier, el único alcalde radical de la Segunda sección y que en las elecciones de septiembre fue con el sello de Hechos.

En el encuentro, el diputado Garciarena aseguró que hay “voluntad política” de que la Provincia cuente con el Presupuesto 2026 y exigió que el gobernador lo presente ante la Legislatura, con la intención de discutirlo antes del recambio legislativo. Para eso, hizo expresó el pedido de un fondo específico con montos fijos y de libre disponibilidad para los municipios, como así también la discusión en los organismos de control.

“Con nosotros no conversaron, pero estamos dispuestos a hacerlo”, dijo Garciarena en referencia a las negociaciones con el Poder Ejecutivo y dijo que “lo razonable” es trabajar el tratamiento en conjunto.

Junto a los legisladores, Reino se plegó al pedido: “Nosotros estamos gobernando, igual que el gobernador, le queremos dar el instrumento, pero de forma conjunta. Queremos los números claros, la ley fiscal y recursos para poder gobernar tranquilos. Los intendentes que forman parte del PJ están el mismo estado que nosotros”, marcó.

Pasado el 10 de diciembre, la Legislatura cambiará su composición y los radicales, suponiendo que no se unifiquen, quedarán divididos en pequeños espacios de tres, dos y un miembros en Diputados, mientras que en el Senado habrá solo dos representantes, que ni siquiera saben si formarán un mismo espacio.

Es que la UCR tendrá un total de 8 legisladores en la Legislatura bonaerense. En la Cámara de Diputados sostendrá a Diego Garciarena y María Alejandra Lorden, del abadismo, que comparten bloque con la monzoista Silvina Vaccarezza. Además tiene cargo hasta 2027 el tandilense Matías Civale, que preside el bloque Somos Buenos Aires; y a Valentín Miranda, legislador que reporta a Miguel Fernández.

Como se dijo, hasta después de las elecciones del 26 de octubre el Comité Provincia está cogobernador por Fernández y Domenichini, pero con una judicialización abierta, restará conocer qué tan golpeado queda el espacio pasados los comicios nacionales.

Ahí, mientras el sector de Evolución que comanda Martín Lousteau puso nombres en la lista de Provincias Unidas, que llevará a la cabeza al actual diputado de origen peronista, Florencio Randazzo; el sector de los intendentes alineados a Miguel Fernández armó una lista compartida con la Coalición Cívica de Elisa “Lilita” Carrió, con el actual diputado Juan Manuel López al frente. A la división radical se sumó la confirmación de la candidatura del joven radical Sixto Cristiani a la cabeza de la lista del espacio Nuevos Aires.