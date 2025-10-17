Tras años de espera, el martes 14 de octubre comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora el juicio contra Diego Javier Clementi, ginecólogo de Burzaco, localidad del partido de Almirante Brown, acusado de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada”, “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple”.

De acuerdo al pedido de elevación a juicio, el ginecólogo habría utilizado siempre la misma operatoria: se aprovechaba de sus pacientes desde un lugar de poder por ser médico y dueño de una clínica donde sigue atendiendo hasta la actualidad.

Más de 10 mujeres denunciaron ante la Justicia diversos tormentos, aunque se sabe de muchas más que no llegaron a esa instancia, hechos que fueron cometidos a lo largo de dos décadas.

Dos de las denunciantes mencionaron que habían concurrido por un aborto cuando aún no se había sancionado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que generaba mayor silenciamiento del abuso sufrido.

Las primeras denuncias por abuso sexual contra el ginecólogo de Burzaco se remontan a 2017 y 2018, pero en ese momento la causa fue archivada por falta de pruebas sin que se realizara una investigación exhaustiva.

Movilización en los tribunales de Lomas de Zamora por el inicio del juicio contra Clementi.





En 2020 se sumó una denuncia, en 2021 una más y a finales del 2022, otras dos. Pero fue en 2023 cuando muchas víctimas se animaron a contar lo ocurrido a partir de la difusión masiva del caso, lo que aumentó aún más el número de denunciantes.

Luego se unificaron todas las acusaciones bajo una misma causa judicial, con el patrocinio legal de los abogados Carlos Zimerman y Claudia Perugino. Hoy Clementi está procesado por 10 hechos, investigados por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Sebastián Bisquert.

El juicio oral estaba programado para comenzar en abril, aunque se demoró porque la fiscal Viviana Giorgis solicitó tiempo para realizar pericias tanto a las víctimas como al acusado, posponiéndolo para finales de junio. Faltando poco para esa instancia, volvieron a aplazarlo hasta octubre, demostrando una vez más el maltrato con que la justicia somete a las denunciantes durante estos procesos.



En ese sentido, las denunciantes convocan a acompañar la difusión del caso y el pedido de justicia tanto en los tribunales lomenses como en redes sociales. Hace años crearon el Instagram “Hasta acá, Doc. Alerta Clementi” desde donde dan a conocer novedades de la causa.

Aunque el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lo apartó de su cargo en el Hospital Evita de Lanús, Clementi continúa atendiendo en su clínica privada ubicada en Burzaco (Avenida Espora 3187), actualmente bajo el nombre Sur Gametos, antes conocida como Clínica de la Mujer.

Se espera que finalmente se le impida seguir atendiendo: pese a los reclamos realizados ante el Colegio de Médicos de Avellaneda, no se ha logrado su suspensión ni sanción en el ámbito privado, dado que las respuestas han favorecido al profesional hasta que la justicia se expida.

“Muchas de las denunciantes somos de la zona, lo hemos cruzado por la calle y es un momento horrible. Además, atiende por IOMA a todas las docentes de la zona, da turnos rápido y se llena de gente. Es desesperante pasar por ahí y ver que sigue atendiendo”, dijo una de las víctimas.

Se espera que el juicio oral permita esclarecer los hechos y constituya un paso sustantivo para la búsqueda de justicia por parte de las víctimas. “Si bien somos muchas denunciantes y cada una pensará distinto en relación a lo que espera de la Justicia, en lo que todas estamos de acuerdo es que queremos que Clementi no vuelva a atender nunca más”.