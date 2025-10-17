El Concejo Municipal aprobó un decreto impulsado por el concejal Lisandro Cavatorta que habilita al Ejecutivo a articular acuerdos público-privados para recuperar el histórico Barco Ciudad de Rosario. La iniciativa busca rescatar una de las embarcaciones más emblemáticas de la ciudad y reactivar el turismo fluvial como motor de desarrollo, trabajo y orgullo local. “Con este proyecto, le estamos dando al municipio la herramienta para que actúe, para que sea un mediador inteligente y gestione. Los turistas no sólo tienen que venir a Rosario para ver un recital gratuito, a un congreso o a un evento deportivo y después irse. El mejor turista es el que vuelve y se queda. Y si es tres o cuatro días, mejor", dijo Cavatorta.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.