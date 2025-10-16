Este viernes 17 de octubre, a las 18.30 horas, el Centro Cultural Caras y Caretas (Venezuela 330) será escenario de una jornada especial con la presentación del libro Leonardo Favio. Nadie puede olvidarlo, de Editorial Octubre. Participarán en la presentación Norberto Galasso, Lara Seijas y Silvina Pachelo, coautora de la obra junto a Galasso.

El libro reúne la biografía, las críticas y los ensayos sobre la obra de uno de los artistas más grandes de Argentina. La idea nació al recuperar un texto de Norberto Galasso, que hoy renace en una versión ampliada y actualizada, enriquecida con nuevas críticas, fotografías e imágenes de archivo que recorren la vida y la creación de Favio. La editorial Octubre presenta esta edición extraordinaria, de tapa dura y encuadernado cosido, impresa en papel ilustración a color, que realza el valor artístico y documental de la obra.

Cuenta Galasso en este libro que alguna vez Pier Paolo Pasolini anduvo por Argentina y vio, en el Festival de Mar del Plata, un filme de Favio. Dijo, conmocionado: “Daría diez años de vida por filmar un plano como los de Leonardo Favio”. Pachelo comparte: “La obra de Favio es descomunal, tiene una narrativa propia que se entrelaza con su vida. Condensar todo su universo en un solo libro fue una tarea titánica.”

Para cerrar la jornada, se proyectará Crónicas de un niño solo, una obra fundamental de Leonardo Favio.



