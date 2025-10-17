El fin de semana tendrá acción en todas las canchas: la Selección Sub 20 buscará el título mundial ante Marruecos en Chile, mientras comienzan los cuartos del Reducido en la Primera Nacional. En la Liga Profesional se juega la fecha 13 con clásico platense incluido, Colapinto compite en el GP de Estados Unidos, y las principales ligas europeas completan una nueva jornada con duelos decisivos.
Mundial Sub 20
La Selección que dirige Diego Placente juega la definición del torneo que se disputa en Chile. Es la octava final que Argentina disputa en esta categoría y va por su séptima Copa:
Domingo
20.00: Argentina vs Marruecos
Primera Nacional
Comienzan los 4tos del Reducido con los partidos de ida, que definirán el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino:
Sábado
22.00: Gimnasia y Tiro vs Estudiantes (RC)
Domingo
14.45: Gimnasia (J) vs Deportivo Madryn
17.00: Morón vs Atlanta
19.00: Tristan Suarez vs Estudiantes
Fórmula 1
Colapinto vuelve a Austin para el GP de Estados Unidos que se correrá en el Circuito de las Américas. La fecha tendrá su competencia Sprint:
Viernes
14.30: Prácticas Libres
18.30: Clasificación Sprint
Sábado
14.00: Sprint
18.00: Clasificación
Domingo
16.00: Carrera
Torneo Clausura
Empieza la fecha 13, en una Liga Profesional que tiene a Defensa y Justicia como lider del Grupo A y a Deportivo Riestra puntero en el Grupo B. El domingo habrá clásico en La Plata:
Viernes
19.00: Racing vs Aldosivi
21.15: Lanus vs Godoy Cruz
21.15: Argentinos vs Godoy Cruz
Sábado
15.45: Independiente Rivadavia vs Banfield
18.00: Boca vs Belgrano
20.30: Talleres vs River
Domingo
15.00: Estudiantes vs Gimnasia
15.00: Sarmiento vs Vélez
18.00: San Martin (SJ) vs Independiente
18.00: Rosario Central vs Platense
Premier League
La fecha 8 de la Liga Inglesa tendrá el Derbi del Noroeste, mientras que Arsenal continúa como puntero:
Sábado
8.30: Nottingham Forest vs Chelsea
11.00: Manchester City vs Everton
11.00: Crystal Palace vs Bournemouth
11.00: Brighton vs Newcastle
11.00: Sunderland vs Wolves
11.00: Burnley vs Leeds
13.30: Fulham vs Arsenal
Domingo
10.00: Tottenham vs Aston Villa
12.30: Liverpool vs Manchester United
Serie A
La Liga de Italia comienza su jornada 7. Napoli y Roma comparten liderazgo:
Sábado
10.00: Pisa vs Hellas Verona
10.00: Lecce vs Sassuolo
13.00: Torino vs Napoli
15.45: Roma vs Inter
Domingo
07.30: Como vs Juventus
10.00: Genoa vs Parma
10.00: Cagliari vs Bologna
13.00: Atalanta vs Lazio
15.45: Milan vs Fiorentina
La Liga
En España se jugará la fecha 9. Real Madrid es el lider:
Viernes
16.00: Real Oviedo vs Espanyol
Sábado
09.00: Sevilla vs Mallorca
11.15: Barcelona vs Girona
13.30: Villarreal vs Betis
16.00: Atlético Madrid vs Osasuna
Domingo
09.00: Elche vs Athletic
11.15: Celta vs Real Sociedad
13.30: Levante vs Rayo Vallecano
16.00: Getafe vs Real Madrid