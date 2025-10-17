El fin de semana tendrá acción en todas las canchas: la Selección Sub 20 buscará el título mundial ante Marruecos en Chile, mientras comienzan los cuartos del Reducido en la Primera Nacional. En la Liga Profesional se juega la fecha 13 con clásico platense incluido, Colapinto compite en el GP de Estados Unidos, y las principales ligas europeas completan una nueva jornada con duelos decisivos.

Mundial Sub 20

La Selección que dirige Diego Placente juega la definición del torneo que se disputa en Chile. Es la octava final que Argentina disputa en esta categoría y va por su séptima Copa:

Domingo

20.00: Argentina vs Marruecos

Primera Nacional

Comienzan los 4tos del Reducido con los partidos de ida, que definirán el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino:

Sábado

22.00: Gimnasia y Tiro vs Estudiantes (RC)

Domingo

14.45: Gimnasia (J) vs Deportivo Madryn

17.00: Morón vs Atlanta

19.00: Tristan Suarez vs Estudiantes

Fórmula 1

Colapinto vuelve a Austin para el GP de Estados Unidos que se correrá en el Circuito de las Américas. La fecha tendrá su competencia Sprint:

Viernes

14.30: Prácticas Libres

18.30: Clasificación Sprint

Sábado

14.00: Sprint

18.00: Clasificación

Domingo

16.00: Carrera

Torneo Clausura

Empieza la fecha 13, en una Liga Profesional que tiene a Defensa y Justicia como lider del Grupo A y a Deportivo Riestra puntero en el Grupo B. El domingo habrá clásico en La Plata:

Viernes

19.00: Racing vs Aldosivi

21.15: Lanus vs Godoy Cruz

21.15: Argentinos vs Godoy Cruz

Sábado

15.45: Independiente Rivadavia vs Banfield

18.00: Boca vs Belgrano

20.30: Talleres vs River

Domingo

15.00: Estudiantes vs Gimnasia

15.00: Sarmiento vs Vélez

18.00: San Martin (SJ) vs Independiente

18.00: Rosario Central vs Platense

Premier League

La fecha 8 de la Liga Inglesa tendrá el Derbi del Noroeste, mientras que Arsenal continúa como puntero:

Sábado

8.30: Nottingham Forest vs Chelsea

11.00: Manchester City vs Everton

11.00: Crystal Palace vs Bournemouth

11.00: Brighton vs Newcastle

11.00: Sunderland vs Wolves

11.00: Burnley vs Leeds

13.30: Fulham vs Arsenal

Domingo

10.00: Tottenham vs Aston Villa

12.30: Liverpool vs Manchester United

Serie A

La Liga de Italia comienza su jornada 7. Napoli y Roma comparten liderazgo:

Sábado

10.00: Pisa vs Hellas Verona

10.00: Lecce vs Sassuolo

13.00: Torino vs Napoli

15.45: Roma vs Inter

Domingo

07.30: Como vs Juventus

10.00: Genoa vs Parma

10.00: Cagliari vs Bologna

13.00: Atalanta vs Lazio

15.45: Milan vs Fiorentina

La Liga

En España se jugará la fecha 9. Real Madrid es el lider:

Viernes

16.00: Real Oviedo vs Espanyol

Sábado

09.00: Sevilla vs Mallorca

11.15: Barcelona vs Girona

13.30: Villarreal vs Betis

16.00: Atlético Madrid vs Osasuna

Domingo

09.00: Elche vs Athletic

11.15: Celta vs Real Sociedad

13.30: Levante vs Rayo Vallecano

16.00: Getafe vs Real Madrid