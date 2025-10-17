El candidato a senador nacional por Fuerza Patria para la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, aseguró que las próximas elecciones del 26 de octubre serán más un plebiscito de la gestión de Javier Milei que una instancia para elegir la próxima disposición del Congreso.

“El 26 se define si Milei sigue por este camino o el pueblo le dice que no está de acuerdo. Tenemos la oportunidad de darle un mensaje claro”, afirmó, durante el Día de la Lealtad.

“Hay que ir a votar para decirle que pare con la motosierra y la crueldad. Y de paso, sí, se eligen senadores y diputados”, dijo, dejando en claro que el pueblo tendrá en sus manos la posibilidad de ponerle un freno al ajuste.

En esta misma dirección, Recalde dejó en claro su idea: “No va a cambiar el Poder Ejecutivo, pero podemos darle un mensaje para que cambie la política”.

Reforma laboral: "Quieren terminar con la protección a los trabajadores"

Además, lanzó críticas al gobierno y alertó por la promesa de una reforma laboral en la que insistió el Gobierno en las últimas semanas como un paso a seguir luego de las elecciones.

“Quieren terminar con toda regulación que protege a los trabajadores para que no tengamos horario de trabajo, límites, protección, licencias, vacaciones. Pero esa reforma, se los puedo asegurar, no va a pasar por el Congreso”, dijo sorbe este punto.

Y añadió sobre el estado actual de la gestión de Milei y sus vínculos con Donald Trump: “Es un papelón. Da vergüenza ajena que el presidente se arrodille así y se subordine de esta manera y que Trump nos dé órdenes en inglés de cómo tenemos que votar”.

En tanto, sobre la promesa de ayuda financiera –sí, y sólo sí, Milei gana las elecciones– afirmó: “Es un poco de oxígeno y nada más. Vamos a estar peor, más endeudados y con más dificultades para salir adelante”.

“Ya vivimos estos préstamos electorales”, aseguró, en tanto, sin aclarar a qué préstamo se refería, pero con el préstamo de 50 mil millones a Macri. Y dijo: “Octubre es una fecha clave y esperamos que la gente vaya a votar y lo haga con lo que siente”.

