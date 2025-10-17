La Copa Libertadores femenina conocerá a sus nuevas campeonas este sábado en cancha de Banfield cuando se enfrenten Corinthians de Brasil y Deportivo Cali de Colombia para darle cierre al certamen sudamericano que se jugó íntegramente en Argentina. La gran final arrancará a las 16:30 en el Estadio Florencio Sola y se podrá ver por la aplicación TyC Sports Play.

Ambos elencos vienen de sobrevivir a los penales en sus respectivos choques de semifinales, aunque las brasileñas llegan como claras favoritas dada su condición de vigentes bicampeonas y máximas ganadoras de la Copa, con cinco títulos. Las paulistas se impusieron 6-5 en los penales ante sus vecinas de Ferroviária luego de igualar 1-1 en tiempo regular, mientras que habían goleado 4-0 a Boca en cuartos de final. Por su parte, las colombianas, debutantes en una final copera, superaron 5-4 a Colo-Colo tras empatar sin goles y derrotaron 2-0 a San Pablo en cuartos.

Esta será la sexta final entre brasileñas y colombianas en 17 ediciones de la Libertadores femenina y la cuarta de las últimas seis. El récord favorece ampliamente a los clubes de Brasil por 5 a 1. La excepción fue Atlético Huila, que dio la sorpresa en 2018 ante Santos y de visitante.

No será el único partido de la jornada: desde las 11 estarán jugando por el tercer puesto Colo-Colo y Ferroviária, también en el Florencio Sola.