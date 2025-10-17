Hace poco más de una semana el gobierno de Javier Milei dijo disponer de los 12 mil millones de pesos necesarios para reimprimir las Boleta Única Papel (BUP) bonaerenses y así quitar el rostro y el nombre de José Luis Espert, el protagonista del narcoescándalo. Ahora los abogados de La Libertad Avanza lograron que la Cámara Nacional Electoral los autorizara a imprimir afiches de la lista completa pero con Diego Santilli a la cabeza. Eso, según el Ministerio del Interior, cuesta un poco más de 7 millones de pesos. Lo que no dice la cartera que dirige Lisandro Catalán es que no van a destinar otros 3 millones de pesos para la producción de al menos 1.000 plantillas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires y 500 para la Ciudad de Buenos Aires que le permitará a la gente ciega o con baja visión poder votar de manera autónoma y mantener la condición de voto secreto.

El gobierno de Milei no lo nombra a Espert ni siquiera en los avisos de campaña, por eso cuando no logró la reimpresión de las BUP, se concentró en lograr que la CNE les autorizara modificar los afiches que se podrán ver en las escuelas donde se vota con la foto y el nombre de todos los integrantes de cada lista electoral. Al final lo consiguieron, son muchos menos que las BUP. Apenas llegan a 40 mil unidades y eso, según Catalán, tiene un costo de 7.046.800 de pesos. Muy poco si se considera que la reimpresión de las boletas, solo para la provincia de Buenos Aires, significaba una erogación de 12 mil millones de pesos.

Ahora bien, lo que no pensaron o tal vez no les importó fue la inexistencia de unas plantillas que le permitiría a las personas ciegas o con dismininución visual poder acceder a la nueva modalidad de votación. Los que si pensaron en eso fueron los integrantes de la ONG Tiflonexos, una asociación civil que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, impulsando su autonomía y acceso a la lectura y propiciando entornos accesibles, por ejemplo, hace uso del derecho a elegir a sus diputados a través del voto. Para esta ocasión se concentraron, ante la ausencia del Estado, en la conformación de unas plantillas con las que podrían votar el domingo 26 de octubre. Calculan que se necesitan unas mil para la provincia de Buenos Aires y 500 para CABA. Eso tiene un costo de tres millones de pesos. Están recaudando fondos pero todavía no llegaron a la mitad. Pensar que en el gobierno nacional está ese dinero que bien podría usarse para este destino.

"Logramos la autorización del Juez Federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires para que las personas ciegas puedan utilizar las plantillas y el compromiso para que como prueba piloto se distribuyan plantillas en todos los establecimientos de votación de la ciudad de La Plata", comunicó la organización en su cuenta de Instagram.

En esa misma red social, Tiflonexos sostiene que "para llegar a tiempo y garantizar el voto autónomo y secreto, necesitamos que 3.000 personas aporten 1.000 pesos.

Así, 1.500 establecimientos de votación contarán con plantillas que permitirán que 30.000 personas ciegas o con baja visión votemos sin barreras".





