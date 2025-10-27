El fiscal Adrián Arribas ordenó la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como "Señor Jota", quien fue apuntado en la causa como el autor intelectual del triple femicidio narco desde la cárcel. De este modo, ya son 11 los arrestados por los brutales asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi.

Según informó NA, en las últimas horas se ordenó la inmediata detención de Zabaleta Cubas por los femicidios. El hombre ya estaba preso en la Alcaldía Cavia, en Palermo, en una causa por narcotráfico por la que iba a ser extraditado a Perú. Ahora, ante su implicancia en el caso de los crímenes de las tres jóvenes en Florencio Varela, su derivación está en pausa.

"Señor Jota" ya fue imputado en la causa por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”. Se espera que este martes sea indagado por el fiscal.

Zabaleta Cubas fue señalado luego de que una mujer, presa por delitos de narcotráfico, haya brindado la testimonial bajo identidad reservada. En su declaración, dijo que los diez detenidos en la causa trabajaron bajo la dirección de "Señor Jota" y que él habría comandado el ataque desde su celda.

Sumado a esta testimonial, la detenida Celeste Guerrero, confirmó la implicancia de Señor Jota y hasta lo señaló como “Papá”. Según afirmó, "todos le tenían miedo" y "si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes”.

En la causa ya son 11 los detenidos. En las últimas horas también fue apresada Mónica Mujica, esposa de Sotacuro, a quien se la señala como la persona que se deshizo de los celulares de las víctimas y que también sabía que se iban a cometer los asesinatos. La acusada se negó a declarar frente al fiscal Arribas.

Los detenidos son: Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez, Matías Ozorio, Magalí Celeste Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Daniela Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, Tony Janzen Valverde Victoriano, Mónica Mujica y Joseph Freyser Zabaleta Cubas.