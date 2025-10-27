Tras el trágico choque entre un micro y un Ford Focus en Misiones, que dejó nueve muertos y más de 20 heridos -14 de los cuales siguen internados-, las autoridades locales confirmaron que el conductor del auto estaba alcoholizado y además investigan un audio que envió minutos antes del impacto, refiriéndose a la velocidad en la que circulaba.

El accidente ocurrió en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, cuando el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá.

Si bien en un comienzo se analizó como posible causa del siniestro la presencia de neblina, ahora los investigadores también analizan un audio estremecedor que el conductor del Ford Focus, Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, envió minutos antes del accidente y que podría dar más información sobre el choque.

"Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, se escucha decir a Gonzalo Ortiz en un mensaje de voz hallado en su celular, que se encuentra en poder de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) para un peritaje.

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, el conductor del auto Ford Focus que murió en el choque en Misiones, estaba alcoholizado, confirmaron desde la Policía provincial.

El avance de las pericias realizadas tras el trágico siniestro vial confirmó que “presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del hecho”, según determinó el examen toxicológico efectuado sobre muestra de humor vítreo extraída del cuerpo”.

Acerca del chofer del micro, las autoridades informaron que los análisis practicados a Nicolás Tarnowski (30), y al guarda Denis Oliveira (20), “arrojaron resultado negativo para alcohol etílico en sangre, descartando la presencia de alcohol en ambos integrantes de la unidad de transporte”.