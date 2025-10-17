A dos años de la publicación de su tercer disco, Historias de terror (2023), Pretoria deja un poco atrás la suavidad pop y el carisma melancólico de su obra anterior y entrega una nueva canción con un sonido más al frente y rockero. El quinteto bonaerense fundado en 2018 por el cantante y guitarrista Pablo Bechara y el guitarrista Francisco Artola acaba de publicar "Providencia", una canción adelanto del nuevo disco, producida y grabada por el bajista Luis María Cabezas y Artola, que estrenarán en vivo este domingo 19/10 a las 20 en The Roxy, en una fecha compartida con la cantautora Cata Carpena.

"Es la fecha más importante de nuestra carrera y es hermoso coincidir otra vez con Cata, porque nos parece una de las personas más talentosas de la escena, con unos valores y una visión que respetamos y admiramos", resalta Bechara en la previa del show. "Nos gusta que nuestro público tenga la chance de conocer proyectos de gente así, es como cuando presentás amigos de diferentes ámbitos porque sentís que se pueden caer bien", sostiene el vocalista. "La música de Cata es auténtica y visceral. Para nosotros, Los viejos con guita –NdR: el álbum que Carpena sacó el año pasado– fue uno de los mejores discos de rock de los últimos años. Una obra contundente y sensible, y que es hitera y perdurable al mismo tiempo", completa.

En el tema nuevo, cantan "algo que sembrar para vos/ para mí", ¿Qué necesita sembrar Pretoria en este presente?

El acto de sembrar por sembrar nos parece fundamental en estas épocas un poco crueles. Sentimos que atravesamos la cotidianeidad con la obsesión constante de hacer valer nuestro tiempo en lógicas económicas y, como el problema de fondo es la precarización y el pluriempleo, es sumamente entendible que todos los estímulos para ganar guita fácil nos seduzcan. En algún momento vamos a tener que pensar más en los procesos y en los caminos, porque si todo es llegar, los atajos serían la solución para todo. Y si no tomás atajos, sos un boludo. Las apuestas deportivas, las inversiones, el contenido sexual. Entonces, hay algo de vivir la vida pensando en las cosas que han forjado nuestra identidad que pasaron a ser consideradas "cosas de giles", pero eso quizás también afecta a la pérdida de interés en dejar un legado. Y no hablamos de tener hijos. Es algo más. Pero eso viene de la mano con la pregunta: aprender a sembrar y amar el proceso sabiendo que la cosecha es nada más que su consecuencia.

¿Cómo trabajan internamente la paciencia y la perseverancia para hacerse un lugar en una escena musical tan atomizada y cargada de propuestas artísticas?

Nuestro objetivo es seguir buscando "la canción". Es un proceso medio utópico pero liberador también. Vamos avanzando con nuevas (o viejas influencias) tratando de hacer nuevas canciones, como persiguiendo una canción ideal, casi un conejo blanco que imaginamos que no existe en realidad ni va a existir pero es el motor para realmente hacer esto para siempre. No tiene ningún tipo de sentido copiar una fórmula que dio resultado ni subirnos a las olas de lo viral o lo que está en la mesa de conversación. Y no por hacernos los cools: para nosotros realmente eso significa llegar tarde. Por eso las grandes bandas, o mejor dicho las que respetamos, son las que parten aguas e instalan algo innovador. Si hoy te convertís en una banda que se copia todo de Winona Riders o Mujer Cebra, por decirte dos que sí cambian el paradigma, ¿En dos años te vas a copiar de otros? Es horrible vivir así.

Pretoria | Gentileza de prensa





¿Cómo ven a la distancia el disco Historias de terror ? ¿Qué aprendizajes les dejó?

Lo queremos muchísimo, estamos muy orgullosos de lo bien que envejeció. Nos ayudó muchísimo a confirmar que hacer discos, obras a nivel macro, sigue siendo nuestra bandera. Crecimos escuchando discos completos y no nos imaginamos por ahora seguir estrategias de sacar tantos singles cada tantos meses, feats con famosos, tiktoks para llegar a gente que no estaba escuchando música. Aprendimos que seguir siendo nosotros mismos, con las cosas que defendemos, puede regalarnos aventuras increíbles. Quizás a algunos les parece poco, pero a nosotros cualquier gesto nuevo nos conmueve y moviliza.

¿Creen que hay un nuevo rock o auge del género en la escena musical argentina?

Es medio frase hecha pero el rock no va a morir nunca del todo en esta parte del mundo. Y no solo por la crisis y la política, es más por la manera en que procesamos la angustia. Por eso el tango y la cumbia. Si me apurás, el trap también ha tocado ese nervio de ciertas angustias generacionales. Mi hipótesis es que quizás no sea pos pandémica la escena que tenemos hoy, sino pos kirchnerista o pos macrista, o como quieras llamarlo. Viene de cientos y cientos de bandas alejadas de una fórmula de indie pop fino y estandarizado que, si bien fue sumamente exitosa y llegó al mainstream rápida o merecidamente, no sé si tocaba las fibras que toca el nuevo under. Y no es sólo por el estilo, porque el under tiene mil aristas. Es como que miles y miles de pibes de entre 20 y 30 años necesitamos escuchar otro tipo de canción argentina. ¿Viste que es sumamente fácil "identificar" cómo fue la canción indie de la era 2016-2020? Claramente necesitábamos hacer una nueva. Algunos le dicen "nueva canción argentina". Me gusta esa categoría.





