Canciones de la tradición italiana. Así de simple y así de inmenso. De eso se trata Taranta d’amore, el espectáculo que la Orchestra Popolare italiana, creada y dirigida por Ambrogio Sparagna, pondrá en escena el domingo a las 19 en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125). Organizado por el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires en el marco de la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, el concierto contará además con el contrapunto criollo de La Chicana, como invitados, y la participación de los bailarines Luján Obron y Gastón Stazzone. La entrada es libre y gratuita.

“Son canciones que vienen de lo profundo de nuestra cultura, muestras de nuestro sentimiento lírico expresado en estribillos, serenatas y bailes”, asegura Ambrogio Sparagna en diálogo con Página/12. “Son canciones en italiano, claro, pero con matices dialectales, la gran mayoría se basan en la estructura rítmica de la tarantela, una danza folclórica típica italiana que aún conserva muchas variantes regionales”, continua el músico e investigador. En la actualidad, Sparagna es una de las figuras importantes de la música popular europea. Alumno del gran recopilador Diego Carpitella, realizó numerosas campañas de recolección de material de las tradiciones musicales del centro y sur de Italia, que enseguida llevó a los escenarios a través de numerosos proyectos. Entre ellos la Orchestra Popolare italiana, que fundó en 2007 y que actualmente funciona como parte de las actividades de la Fondazione Musica per Roma.

Acordeones, guitarras, panderetas y voces son algunos de los instrumentos que dan vida a un repertorio en el que retumban siglos de cultura popular y campesina. “La Orchestra Popolare italiana es un elenco estable, que regularmente presenta programas destinados a destacar la gran tradición folklórica italiana”, continua Sparagna. “A lo largo de los años, hemos interpretado nuestra música no solo en los magníficos espacios del Auditorio Parco della Musica de Roma, sino también en el extranjero. Esta será la primera vez que tocaremos en Buenos Aires y estamos encantados de llevar nuestra música a esta parte del mundo, donde está tan profundamente arraigada la cultura italiana”, agrega el músico.

– ¿Cuáles son los instrumentos más característicos de la tradición musical italiana?

– Son los instrumentos antiguos, los que se encuentran en los frescos romanos de Pompeya, como panderetas, gaitas, chirimías y flautas dobles. Y, a partir del siglo XIX, el acordeón, que también acompañó la emigración italiana por todo el mundo, llegando hasta Argentina. El público de Buenos Aires escuchará todos estos instrumentos en la representación de Taranta d'Amore.

– Italia es un vasto mosaico de paisajes, lenguas, idiosincrasias, climas ¿Cuáles son los rasgos comunes que apuntalan su tradición musical?

– Italia es la tierra de la gran poesía, donde hace ochocientos años San Francisco escribió la primera canción con su Cántico de las Criaturas, que aún hoy se interpreta, especialmente durante las festividades tradicionales. Esta conexión con la poesía se ha consolidado en gran medida en la cultura popular, que ha combinado la palabra con la melodía. En nuestras sociedades rurales, donde la cultura escrita nunca ha sido un factor determinante, la poesía se ha transmitido a través de la melodía que los cantantes populares han transmitido de generación en generación. Así se difundieron grandes poemas como la Divina Comedia del Dante, el Orlando Furioso del Ariosto, la Jerusalén Liberada del Tasso y muchas otras composiciones cuyos vestigios aún se pueden encontrar en numerosas canciones populares.

– Existe un estereotipo comercial muy extendido que resume el folklore italiano en la tarantela y nada más. ¿Cómo se completa el mapa de la tradición musical de Italia?

– Esta imagen ya no ejemplifica nuestro folklore, que reúne y une culturas de historias y mundos muy diferentes. Por su singular posición geográfica, nuestra península ha sido una encrucijada de culturas que se han fusionado a lo largo de siglos. Un ejemplo muy específico podría ser la variedad de formas lingüísticas y dialectales que aún persisten en todo el país, desde los Alpes hasta los Apeninos y las islas.

– ¿Cuáles son las recopilaciones más importantes para comprender esa gran variedad?

– Desde principios del siglo XIX, se han difundido numerosas antologías de canciones regionales y locales. Son una auténtica mina de oro para explorar el rico patrimonio poético tradicional que compone nuestra cultura popular. Posteriormente, con la difusión de las primeras campañas de grabación de sonido que se desarrollaron tras la Segunda Guerra Mundial, se establecieron una serie de archivos sonoros que preservan el invaluable tesoro de nuestra cultura musical tradicional.

– ¿Cómo vive y experimenta el ciudadano italiano medio la tradición musical italiana hoy en día?

– Creo que muchos lo viven como una fuerte señal de identidad. Especialmente los jóvenes, que son los verdaderos protagonistas de esta nueva temporada cultural que involucra tanto las realidades territoriales periféricas como los centros urbanos y metropolitanos.