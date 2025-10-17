La Asociación Argentina de Psiquiatras expresó su preocupación por las expresiones de Karen Reichardt, candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), que en otro acto de sincericidio mileista, volvió a intentar un argumento político con simples expresiones discriminatorias. Esta vez, al tildar de "enfermos mentales" a quienes votan o comparten las ideas del peronismo.

En un comunicado que divulgó a través de sus redes sociales, la asociación lamentó volver a escuchar que "dirigentes políticos se refieren a otros mencionando que padecen problemas de salud mental", un clásico del presidente Javier Milei que la candidata volvió a repetir en una entrevista radial.

"Debido a su alta prevalencia, las enfermedades mentales son la principal causa de discapacidad, dolor y sufrimiento, no solo en Argentina, sino en todo el mundo", le recordó la asociación a Reichardt.

El comunicado alertó además que "desde ambos lados de las posiciones políticas partidarias, se intenta denostar al opositor alegando que padece de una enfermedad mental".

La entidad psiaquiátrica explicó que esos intentos de argumentación lo que hacen es estigmatizar a las personas con enfermedades mentales y a sus familias. En ese sentido, rechazaron también el "estigma y discriminación hacia las instituciones y profesionales (mayormente psiquiatras) que se dedican a asistir y ayudar a estas personas y sus familias".



