El Ejército israelí confirmó que este viernes que atacó un vehículo sospechoso que, según la Defensa Civil de Gaza, era una combi en la que viajaban diez personas que se dirigían a inspeccionar el estado de sus casas en el barrio de Zeitún, al sur de la ciudad de Gaza (norte). Mientras tanto, Hamas entregó el cuerpo de otro rehén israelí y reclamó a los mediadores que aseguren que el gobierno de Benjamin Netanyahu cumpla con cada parte del acuerdo de alto el fuego.

Ataque en la "línea amarilla"

Las tropas abrieron fuego para eliminar la combi, informaron a la agencia de noticias EFE fuentes castrenses, que aseguraron que lo hicieron siguiendo lo establecido en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista que entró en vigor el pasado 10 de octubre. Los soldados atacaron después de realizar disparos de advertencias hacia el vehículo sospechoso, que continuó acercándose a ellos de una manera que causó, según el Ejército, una amenaza inminente para ellos.

Las fuerzas armadas sostienen que el vehículo cruzó la conocida como "línea amarilla" que marca el punto donde se han retirado las tropas dentro de Gaza en la primera fase de su repliegue por el acuerdo de alto el fuego. El ataque de artillería dejó un número indeterminado de muertos y heridos, denunció el servicio de emergencias de Defensa Civil de Gaza, que asegura que la combi trasportaba a diez personas desplazadas a inspeccionar el estado de sus viviendas. Por el momento, los equipos de Defensa Civil rescataron a un niño herido, mientras que desconocen el paradero de otros dos debido al peligro que supone trabajar en la zona.

El Ejército informó a EFE que sus tropas están desplegadas en la zona donde ocurrió el ataque, en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego, y que continuarán operando para eliminar lo que consideren amenazas inmediatas. El acuerdo firmado por Hamas e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta una demarcación conocida popularmente como "línea amarilla", pero eso no implica que el alto el fuego no rija en las áreas en las que se concentran las tropas.

El Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha contabilizado al menos 23 fallecidos y 122 heridos en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamas el pasado 10 de octubre.

El pedido de Hamas

Mientras tanto, el grupo islamista llamó este viernes por medio de un comunicado a los mediadores y garantes de la tregua a completar su función de seguimiento de la implementación de lo pactado en algunos de los aspectos que Israel aún no ha cumplido. Entre ellos destacó la entrada de ayuda humanitaria en las cantidades requeridas, la cobertura de todas las necesidades básicas de los ciudadanos de la Franja de Gaza, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones a los ciudadanos y la labor de reconstrucción urgente.

Los islamistas subrayaron también la necesidad de comenzar a armar de inmediato el "Comité de Apoyo Comunitario", la organización de 15 tecnócratas independientes para gestionar la Gaza de la posguerra aprobada por las distintas facciones palestinas en el marco del acuerdo de alto el fuego. "Instamos a su creación para que inicie su labor de administración de la Franja de Gaza y complete la retirada de las fuerzas de ocupación (en referencia a Israel) a los lugares acordados", afirmó.

El grupo, que gobierna en Gaza, reiteró su reclamo de un mayor acceso de ayuda humanitaria mientras los hospitales del enclave y su población continúan desabastecidos. El jueves anunció que el día anterior 480 camiones con ayuda humanitaria entraron al territorio palestino, tres con gas para cocinar y seis con combustible. Sin embargo, ya entonces el Gobierno apuntó que las cantidades que ingresaron eran muy limitadas y no cubrían ni el mínimo de las necesidades de vida y humanitarias de la población. "La Franja necesita 600 camiones de ayuda que deben fluir de forma continua y en grandes cantidades", demandó en un comunicado.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguró que, hasta el miércoles, 190.000 toneladas de ayuda estaban autorizadas por las autoridades israelíes y en trámites para entrar a Gaza. Sin embargo, los gazatíes aún esperan la apertura del cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, al paso de personas, que según la prensa israelí está siendo retrasada por Israel como respuesta a la demora de Hamas en la entrega de los cadáveres de los rehenes que faltan.

Precisamente, el Ejército de Israel aseguró que la Cruz Roja ha recibido recientemente el cuerpo de un rehén israelí y que el organismo lo trasladó para ponerlo bajo custodia de las tropas israelíes en la Franja de Gaza. "Según la información ofrecida por la Cruz Roja, un ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a sus manos y está de camino a las tropas de las Fuerzas de Defensa Israelíes", aseguró el Ejército en un comunicado. Horas antes, el grupo islamista ya había anunciado que iba a entregar un cadáver exhumado.

Bombardeos en Líbano

En paralelo a la situación en Gaza, el jueves hubo una serie de ataques israelíes contra el sur y el este del Líbano, incluida una oleada con decenas de misiles que alcanzaron objetivos supuestamente pertenecientes al grupo chiíta Hezbolá. Los ataques mataron a una persona en Shmustar, en el oriental Valle de la Bekaa, mientras que en la región meridional del país dejaron seis heridos en la localidad de Ansar y otro en Bnaafoul, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Sanidad.

Los bombardeos más intensos tuvieron lugar por la noche en la provincia de Nabatieh, en el sur, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN). "Los cazas atacantes dispararon decenas de misiles, algunos de los cuales causaron halos de luz sin precedentes durante las acciones. Las tremendas explosiones iluminaron el cielo en los pueblos de los alrededores y fueron visibles también desde lejos", apuntó el medio estatal.

El Ejército israelí confirmó la oleada nocturna en un comunicado y aseguró que estuvo dirigida contra infraestructura perteneciente a Hezbolá, así como de una organización a la que acusó de servir como fachada para la reconstrucción de sus instalaciones. Entre los objetivos de los ataques estuvieron unas instalaciones en las que se producía cemento, supuestamente para restaurar posiciones del movimiento chiíta anteriormente destruidas por Israel, según su versión.

Anteriormente, el gobierno israelí ya había reconocido en otra nota varias acciones contra presuntos inmuebles subterráneos de Hezbolá que eran utilizados para el almacenamiento de armas en el Valle de la Bekaa y en la región meridional. El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó las acciones israelíes en un comunicado al considerar que se enmarcan en una política sistemática dirigida a obstruir la recuperación económica del Líbano y destruir su estabilidad en base a falsos pretextos de seguridad.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, a menudo teniendo como objetivo a vehículos en los que asegura que viajan miembros de la formación armada o presuntas instalaciones pertenecientes al movimiento. Los repetidos ataques de Israel han dejado escuelas, centros de salud y lugares de culto inaccesibles, imposibilitando la reanudación de la vida esencial de los civiles, denunció un grupo de expertos de la ONU en un comunicado, tras el ataque más reciente.