Una denuncia ante un presunto caso de abuso contra un niño sacudió a una escuela en el sudoeste de Rosario. El caso ocurrió este miércoles e intervinieron los equipos socieducativos del Ministerio de Educación, además de la Justicia que sigue el caso. Un grupo de padres y vecinos protestó este jueves frente a la escuela y se generaron incidentes, por lo que este viernes se suspendieron las clases en el lugar. La secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de Santa Fe, Daiana Gallo Ambrosis, señaló que en el hecho no intervinieron adultos y que se siguieron todos los procedimientos que indica el protocolo de actuación. También repudió los desmanes en el colegio, donde directivos fueron golpeados. “Nosotros queremos averiguar qué paso y estamos llevando adelante todo el proceso en contacto con la familia. La Justicia ya está investigando y tomando cartas en el asunto en lo que refiere a la denuncia”, aseguró la funcionaria.

La situación se registró este miércoles y el caso ganó notoriedad pública un día después, ante los disturbios generados en el lugar. “Una mamá avisó a la docente que su hijo le relató una situación de forcejeo entre pares, que es como nosotros lo denominamos. No es un caso de abuso sexual, porque no interviene ningún adulto. Lo que plantea es que al niño lo abordó otro grupo de niños, sin estar claro qué pasó”, explicó la funcionaria, en diálogo con Rosario/12. “Es un niño de nivel inicial. Automáticamente lo que hace la escuela es activar el protocolo del socioeducativo, manifestándole a la mamá que debía dirigirse a hacer la denuncia y al centro de salud para constatar si efectivamente había lesiones en su cuerpo. La mamá hizo la denuncia y ya está interviniendo la Fiscalía”, añadió.

Ante la trascendencia del caso, un grupo de padres y vecinos acudieron a la escuela en forma de protesta. El reclamo pasó a mayores y en el lugar se generaron disturbios. Según relató Gallo Ambrosis, hubo directivos y docentes que resultaron golpeados. Al lugar debió asistir la policía y este viernes se suspendieron las clases. “Se juntaron muchas personas en el lugar y entendemos que no todos forman parte de la comunidad educativa. Irrumpieron en el establecimiento y golpearon a la vicedirectora. También hubo destrozos en algunos lugares de la escuela. Por eso solicitamos la custodia policial”, explicó.

La dirigente remarcó que para el caso se siguieron todos los protocolos correspondientes y lamentó los incidentes. “Nosotros queremos averiguar qué paso y estamos llevando adelante todo el proceso en contacto con la familia. La Justicia ya está investigando y tomando cartas en el asunto con lo que refiere a la denuncia”, expresó y agregó: “Lo que se vivió en la escuela fue una situación muy violenta. Estamos trabajando con el equipo directivo y con las docentes, porque es gente que ha ingresado a la institución. No podemos permitir ninguno de los hechos: ni el que sufre el niño, y por eso se lo está investigando, ni la violencia contra la escuela de ninguna manera”.