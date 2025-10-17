En un duelo con realidades y objetivos diferentes, Racing batió 1-0 este viernes en el Cilindro a Aldosivi, en el inicio de la fecha 13 del Torneo Clausura.

El resultado dejó a la Academia a un punto de la cima del Grupo A e instaló más preocupación en los marplatenses, últimos en la zona y penúltimos en los promedios.

Con mayoría de suplentes y el ojo puesto en la ida por semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, el equipo de Gustavo Costas debía ganar para afirmarse en los play-offs del torneo doméstico. El Tiburón también debía sumar de a tres, pero para alejar el fantasma del descenso.

Pese a que empezó mejor el visitante, más afilado a la hora de recuperar el balón y salir disparado en ataque, fue Luciano Vietto -ya recuperado de su lesión- quien avisó en plena posición de 9 y encontró atento al arquero Carranza. Respondió Guzmán con una volea que contuvo Cambeses y luego Rami cabeceó afuera tras un centro picante de Cerato.

Hasta que un remate de Di Cesare dio en el codo de Román y, vía VAR, el penal lo convirtió Vietto (después de 37 partidos sin gritos) tras picarla con frialdad y enorme categoría. Antes del descanso, la visita también reclamó un penal por mano del propio Di Cesare, algo que el árbitro Zunino finalmente no concedió.

Ya en el complemento, Vietto habilitó a Degregorio, quien de zurda remató cerca del poste; después fue Vietto el que no pudo ampliar, ante un Aldosivi que reaccionó con un cabezazo de Cervera que provocó una gran atajada de Cambeses.

Y al tiempo que Racing dilapidaba chances de aumentar, el conjunto de Guillermo Farré se ilusionó hasta el último instante con empatar, algo que finalmente no pudo conseguir porque los tres puntos quedaron en Avellaneda.



