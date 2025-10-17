Venezuela activó este viernes en cuatro estados del occidente de su territorio el plan denominado "Independencia 200" para la defensa integral del país ante lo que denuncia como amenaza de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación sudamericana.

Ciudadanos, militares y policías se movilizaron desde temprano en localidades de Mérida y Trujillo, en los Andes venezolanos, así como en Lara y Yaracuy, como parte de las acciones de preparación para seguir ganando la paz, según dijo el presidente, Nicolás Maduro.

Preparativos de defensa

La operación "Independencia 200", anunciada en septiembre, se ha activado de manera progresiva desde la semana pasada en más de una decena de regiones, la mayoría costeras, así como en la insular Nueva Esparta, en el sureste del Caribe, y en estados fronterizos con Colombia, como Táchira y Amazonas, este también limítrofe con Brasil.

A través de su canal de Telegram, Maduro anunció la activación general de las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy, una línea clave de garantía de defensa y de estabilidad económica, según el mandatario. "Vamos completando toda la preparación para llegar al estado óptimo para la defensa integral de nuestra patria, (...) en perfecta unión de todo nuestro pueblo, de todos los sectores, para ganar la paz y ejercer la soberanía", expresó. "En perfecta fusión popular-militar-policial, Venezuela se prepara para hacer inexpugnable al territorio", agregó.

El jueves, Venezuela activó el plan en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) con el fin, de acuerdo al gobernador de esa región, el chavista Wilmer Rodríguez, de garantizar la soberanía, paz y protección de los ciudadanos ante el despliegue de Estados Unidos.

Washington defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación sudamericana. El gobierno de Donald Trump tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

El avance estadounidense

Trump informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino. "Atacamos un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga", dijo el magnate al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre su más reciente operación militar en el Caribe. "Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos", declaró.

Según la prensa local, Washington atacó el jueves por la noche una embarcación en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, pero la operación no fue anunciada por Trump en sus redes sociales como acostumbra. En el ataque, realizado por el Comando Sur de Estados Unidos, habrían sobrevivido dos personas que se encontrarían bajo custodia estadounidense.

A esto hay que sumarle que Maduro aseguró el jueves que Trump ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) acabar con Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense confirmara que autorizó a la institución a que realizara operaciones encubiertas en el país suramericano. "El Gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. (...) Jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países", manifestó en un Congreso nacional de cocineras, transmitido por el canal estatal VTV. "Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, dividirlo, desmoralizarlo, quieren hacerle daño a nuestro país (...). Aquí el pueblo está firmemente unido", expresó.

El presidente aseguró que la CIA ha conspirado contra Venezuela durante los últimos 26 años, desde el inicio del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez --quien asumió el poder en 1999 y murió en marzo de 2013-- y también a lo largo de su propia gestión. En este sentido, señaló que los 10 estadounidenses que Venezuela entregó el pasado julio a Estados Unidos eran "terroristas de la CIA convictos y confesos", en referencia al intercambio que acordó por la liberación de 252 venezolanos que estaban detenidos en El Salvador, a donde llegaron tras ser enviados por el Gobierno de Trump en marzo.

El Ejecutivo de Maduro manifestó que ve con extrema alarma el uso de la CIA como una amenaza contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de maniobras que buscan legitimar una operación de cambio de gobierno en el país sudamericano. Trump confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han vaciado sus cárceles para enviar a presos a Estados Unidos.