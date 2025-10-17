Durante la conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ayer en la Casa Blanca el presidente estadounidense Donald Trump se refrió un par de veces a Venezuela. Consultado sobre el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, dijo que no la conocía y que "por haber terminado ocho conflictos" él merecía el galardón. "Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa", dijo.

Consultado por la tensión con el presidente venezolano Nicolás Maduro, por las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, Trump dijo que Maduro le había ofrecido negociar un acuerdo para desescalar la situación: “Él me ha ofrecido de todo. ¿Saben por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”,dijo el presidente estadounidense.





