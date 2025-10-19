El Petit Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085) recibe hoy a las 20 a la cantante Myriam Cubelos (en la foto) junto a Ciro Spizzirri (guitarra, voz y arreglos) y Camilo Salvatierra (saxo, flauta traversa, clarín y arreglos), en un cruce generacional de miradas y sonoridades dedicado a la música argentina.

El encuentro contará también con la participación especial de Juancho Perone como invitado, en un repertorio que se ocupará de recorrer algunas de las muchas obras compuestas por referentes de la música argentina como Jorge Fandermole, Raúl Carnota y Chacho Muller, además de incluir composiciones propias.

Con arreglos contemporáneos y una fuerte raíz criolla, la propuesta abre un espacio íntimo donde tradición y actualidad dialogan en cada canción, a través de la relación entre músicos de distintas generaciones.