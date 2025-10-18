La ilusión de los pibes argentinos está más viva que nunca, con la chance histórica de lograr el séptimo título mundial en la categoría Sub 20. Este domingo, desde las 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, la Selección Argentina se enfrentará con Marruecos, en la que será la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Con arbitraje del italiano Maurizio Mariani, el encuentro será televisado a través de Telefe y DSports.

La Selección argentina Sub 20, que es dirigida por Diego Placente, arriba a este cruce con un andar prácticamente perfecto a lo largo de toda la competición. La “Albiceleste” terminó primera en el Grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Ya en los octavos de final pasó por arriba a Nigeria con un contundente 4-0, mientras que en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México y en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia gracias a un solitario gol de Mateo Silvetti.

En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la Argentina conseguirá su séptimo título en un Mundial juvenil, luego de los conseguidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, y se afianzará como la selección más ganadora de la categoría. Claro que ya son 18 años sin conquistas, por lo que la ansiedad será un enemigo importante para el conjunto de Diego Placente.

Precisamente el entrenador argentino es otro de los protagonistas imporantes de la final, con una posibilidad concreta de meterse en la historia grande del torneo: en 1997, Placente fue pieza clave del equipo que conducía José Pekerman y que se quedó con el título en Malasia 1997, cuando venció 2-1 a Uruguay en la definición. En caso de victoria, será el primero en lograrlo como futbolista y luego como entrenador.

Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primera en el Grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar 2-1 a Corea del Sur en los octavos de final, 3-1 a Estados Unidos (3-1) en los cuartos y 5-4 por penales a Francia en las semifinales, luego de haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario.

Los marroquíes, que disputan un Mundial Sub 20 por cuarta ocasión en su trayectoria, quieren convertirse en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009. Claro que enfrente tendrá a un equipo con mucha historia y un gran presente como la Argentina de Placente.