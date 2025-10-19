Con alta participación de afiliados, la Lista Blanca que llevaba al actual secretario general del Sindicato de Encargadis de Edificios de Santa Fe, Humberto García, fue proclamada ganadora de las elecciones. De esta manera, García extiende su mandato por cuantos años más. “La oposición, nunca dejó de ser una agrupación de unos pocos que carecían de propuestas, que no representaban y engañaban a los compañeros”, manifestaron desde la Agrupación 2 de Octubre con los resultados a la vista. “Seguiremos sumando políticas y conquistas obreras al sector para así contemplar las necesidades de la familia trabajadora de edificios, alcanzando el bienestar de los compañeros. Hoy ganaron la inclusión, la empatía, el compromiso social, los trabajadores y jubilados… hoy ganó la democracia”, finalizó el dirigente gremial reelecto.
